Thủy Tiên từng bị bố chồng cấm cưới vì 'quá hỗn', để Công Vinh 'ăn bám' nhiều năm?

Thủy Tiên và Công Vinh tiếp tục bị netizen đào với về quá khứ của cả 2. Thủy Tiên từng bị bố chồng cấm cưới và từng dốc hết tiền túi để "nuôi" Công Vinh.

Cộng đồng mạng hiện đang truyền tay nhau đoạn clip Thuỷ Tiên chia sẻ về khoảng thời gian mới yêu Công Vinh trong một chương trình. Nữ ca sĩ cho biết cô từng phải dốc hết tiền túi cho chân sút số 1 Việt Nam tiêu xài. Khi đó, nam tiền đạo gặp áp lực gánh hết kinh tế cho gia đình do công việc khó khăn, vì thương chồng sắp cưới nên Thủy Tiên lên tiếng và cuối cùng bị gia đình chồng...cấm cưới luôn. "Lúc đó Tiên phải đưa tiền cho anh Vinh xài, không cần biết tài khoản anh Vinh còn bao nhiêu. Tôi thấy thương quá nên nói thẳng, lần đó bố anh Vinh gọi điện cho mẹ Tuệ nói: 'Tôi cấm không cho Vinh lấy con Tiên tại vì nó dám nói như vậy, hỗn quá'. Tuy nhiên, 1 thời gian thì bố của anh Vinh cũng hiểu chuyện và càng thương 2 đứa hơn" - Thuỷ Tiên chia sẻ.

Thủy TiênTiên và Công Vinh cưới nhau năm 2014. Ảnh: Internet Thủy Tiên còn nói về khoảng thời gian rộ lên tin đồn Công Vinh "an bám" vợ trong nhiều năm. Tháng 6/2021, cô lên tiếng thanh minh cho chồng: "Nhiều khi mình thấy tội chồng mình lắm, tự nhiên giờ bị mấy bạn nói nghèo không có tiền xây nhà chỉ chờ tiền ăn bám vợ. Trong khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các CLB trong và ngoài nước, Đội Tuyển Quốc Gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi... sau đó ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần".

Sau khi cưới, mối quan hệ của Thủy Tiên và nhà chồng khá tốt, đặc biệt là với mẹ chồng. Cùng nhau xuất hiện trên sóng truyền hình, cô con dâu Thủy Tiên đã nhận được những lời khen "có cánh" nhất từ người mẹ chồng của mình. Năm 2018, trong một talkshow, bà Tuệ dành những lời tốt đẹp cho con dâu: "Cô là người Nghệ An, con dâu cô người miền Tây. Con dâu cô ít nói nhưng rất quan tâm đến mẹ chồng. Quan tâm thứ nhất về sức khỏe, động viên mẹ thường xuyên". Thủy Tiên có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với mẹ chồng sau khi cưới. Ảnh: Internet Và cô cũng có mối quan hệ khá gần gũi, thân thiết với em chồng Khánh Chi trước khi cưới Công Vinh. Ảnh: Internet Mẹ Công Vinh cũng rất bênh vực và bảo vệ cho con dâu. Khi cô chia sẻ về việc lo ngại quá khứ từng bị xâm hại tình dục của mình, mẹ chồng đã lên tiếng bênh vực. Mẹ nam tiền đạo từng gọi điện động viên con dâu khi có nhiều thông tin không hay với cô thay vì xa lánh: "Con dâu hôm nay có khỏe không? Ở đây hàng xóm đồn đại con nhiều lắm, nói con bị xâm hại từ bé, nói chi mà ác rứa. Mẹ có nói với mọi người: Nó là người đáng thương, đáng bảo vệ, có trách phải trách những người kia chứ sao lại trách nó".

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