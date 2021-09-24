Quản lý nghẹn ngào tiết lộ ước nguyện của Phi Nhung: 'Chị muốn có nhiều sức khỏe để giúp người, giúp đời'

Mới đây, quản lý của Phi Nhung đã đăng tải dòng trạng thái ngắn. Không trực tiếp đề cập đến tình trạng giọng ca Bông điên điển thế nào, anh chỉ tiết lộ điều đặc biệt về cô khiến nhiều người xúc động. Cụ thể, anh viết:

Giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương.

Phi Nhung Phạm nổi tiếng thế nào và là thần tượng của nhiều thần tượng bây giờ thì ai cũng biết. Trước khi trở thành bà mẹ đông con nhất showbiz Việt thì xem lại những tấm hình 20 năm nay này mới thấy chị ấy có một trái tim nhân hậu, một tấm lòng thiện nguyện bao la và trải dài cho đến hôm nay. Lúc nào gặp mình cũng nói: “Chị muốn có nhiều sức khoẻ để chạy show để kiếm được tiền làm gì em biết không, để giúp người, giúp đời”.

Đính kèm với dòng chia sẻ là hình ảnh Phi Nhung đang trao quà từ thiện rất nhiều năm về trước. Dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng để lại lời chúc và hy vọng Phi Nhung sớm khỏi bệnh.

Hình ảnh Phi Nhung thời trẻ - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, ca sĩ Vy Oanh cũng xúc động chia sẻ: “Thương lắm! Tin chị khoẻ mạnh trở lại sẽ là tin mừng nhất, vui nhất mà mọi người mong chờ! Chị ơi, khoẻ lại mau thôi”.

Vy Oanh cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Được biết, hiện ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trước đó, sáng 22/9, fanpage của nữ ca sĩ cũng đã cập nhật về tình hình sức khỏe của cô: "Xin thay mặt Phi Nhung chân thành cảm ơn những lời hỏi thăm sức khoẻ, những lời cầu nguyện và động viên của quí vị khán thính giả cũng như của anh chị em đồng nghiệp.

Hiện tại Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực và đang có tiến triển khả quan. Cả nhà yên tâm, giữ niềm tin và tiếp tục dành yêu thương cũng như gửi lời nguyện cầu cho Phi Nhung của chúng ta nhé!".

Mái ấm của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Cũng mới đây, trong đoạn clip trò chuyện với ca sĩ Cam Thơ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều) tiết lộ cô vừa nhận tin từ Wendy Phạm - con gái ruột ca sĩ Phi Nhung đang sống ở Mỹ. "Sáng nay, tôi nhận được một tin khá buồn từ Wendy - con gái Phi Nhung. Con bé bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của Phi Nhung đang trở nặng. Bác sĩ nói với con gái Phi Nhung rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần" - Phương Trinh nói.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin ấy khiến cô bần thần cả ngày, không làm được gì. Cứ mỗi lần nghĩ đến Phi Nhung, cô lại khóc. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi nhưng Trizzie Phương Trinh không thể tránh khỏi nỗi buồn. "Tôi chỉ đang mong chờ một phép lạ nào đó xảy ra thôi. Từ hôm đó đến nay, tôi liên tục cầu nguyện và đi làm thiện nguyện cho Phi Nhung" - cô nói.

Theo Tiền Phong, Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị COVID-19 từ ngày 19/8 nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số Bếp ăn từ thiện tại TP.HCM và có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22/8.

Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè thân thiết, ca sĩ Phi Nhung còn rất nhiều hoài bão, mong muốn cần làm. Nhiều người đã cầu nguyện mong mọi điều tốt lành đến với nữ ca sĩ những ngày qua.