Sau Phi Nhung, thêm 1 sao nữ nổi tiếng tiếp xúc trực tiếp với F0 khi đi thiện nguyện, dòng chia sẻ khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Hậu trường 01/09/2021 16:18

Câu chuyện được chính nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân. Cô cho biết, mình đã nói chuyện với một F0 trong lúc trao quà.

Thời gian qua, Nam Thư là một trong những sao Việt hăng hái tham gia vào các hoạt động cộng đồng kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại TP HCM. Nữ diễn viên liên tục đi phân loại rau củ, "xông pha" ở những nơi là tuyến đầu chống dịch để phát lương thực, thực phẩm. 

Sau Phi Nhung, thêm 1 sao nữ nổi tiếng tiếp xúc trực tiếp với F0 khi đi thiện nguyện, dòng chia sẻ khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Nam Thư năng nổ tham gia hoạt động từ thiện - Ảnh: Internet

 Mới đây, trên Facebook cá nhân của mình, Nam Thư cho biết cô đã nói chuyện với một F0 trong lúc trao quà. 

Nam Thư kể lại: "Chiều đi giao một phần quà cuối cùng cho em sinh viên trường sân khấu ở quận 4, cũng trên đường về nhà. 

Em trai nhận quà, mình hỏi: Em ổn chứ hả? Gia đình có ai bị bệnh không?

Em trai rất hồn nhiên: Dạ em, em dương tính.

Tôi: (hoảng hốt)

Em trai lại tiếp tục hồn nhiên: Mà em hết rồi chị ơi.

Cái thằng bé nó đáo để ghê mà".

Sau Phi Nhung, thêm 1 sao nữ nổi tiếng tiếp xúc trực tiếp với F0 khi đi thiện nguyện, dòng chia sẻ khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2
Nam Thư chia sẻ chuyện tiếp xúc với F0 - Ảnh: FBNV

 Thông tin được Nam Thư đăng tải khiến khán giả vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau khi biết "hot girl làng hài" chỉ là tiếp xúc với người từng là F0, hiện đã khỏi bệnh thì fan cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhiều khán giả và sao Việt đã vào bình luận cho biết từng đồng cảnh ngộ với Nam Thư. Diễn viên Bá Thắng chia sẻ: "Hôm rồi anh cũng y chang em vậy. Hú hồn con chim én". Bên cạnh đó, nhiều fan cũng để lại lời chúc nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe trong suốt chặng hành trình thiện nguyện. 

Sau Phi Nhung, thêm 1 sao nữ nổi tiếng tiếp xúc trực tiếp với F0 khi đi thiện nguyện, dòng chia sẻ khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3
Khán giả "hú hồn" dưới bài viết của Nam Thư - Ảnh chụp màn hình

 Trước đó trên trang cá nhân, Nam Thư đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi tường thuật lại tai nạn xảy ra với mình trên đường mang rau củ, sữa đến với người dân. Trong đó, hình ảnh nữ diễn viên mồ hôi ướt đẫm trên chuyến xe chở lương thực khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Tuy nhiên, cũng không ít lần Nam Thư đối mặt với những bình luận không hay khi bị một số antifan "soi xét" việc làm từ thiện. Rơi vào tình huống như thế, Nam Thư cho biết: “Nói như bạn những người ở nhà suốt 2 tháng qua là phải ủ rũ, phải thật tiêu cực à? Còn về thành phố tôi đang sống, tôi có cách yêu của riêng tôi. Gửi nhẹ cho bạn một ngày làm tình nguyện viên của tôi, nhờ bạn tôi mới đăng đấy. Thân mến”.

Sau Phi Nhung, thêm 1 sao nữ nổi tiếng tiếp xúc trực tiếp với F0 khi đi thiện nguyện, dòng chia sẻ khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
Nam Thư - Ảnh: Internet

 Trước đó, thông ca sĩ Phi Nhung đang phải điều trị bệnh COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy khiến không ít khán giả bàng h.oàng. Được biết trước đó, Phi Nhung thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, đến bếp ăn từ thiện và đã tiếp xúc với F0. Đây được xem là lí do khiến giọng ca Bông điên điển bị nhiễm bệnh.

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Từ khóa:   Nam Thư xin lỗi diễn viên Nam Thư Phi Nhung nhiễm COVID-19

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