'Có người trù ẻo tôi nhiễm bệnh, loan tin Phi Nhung nguy kịch', Việt Hương bức xúc chia sẻ trên livestream.

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ tích cực làm từ thiện giúp người dân TP.HCM trong thời gian qua. Bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp, nữ danh hài cùng ông xã vẫn ngày đêm vận chuyển nhu yếu phẩm, hoạt động xe cứu thương miễn phí. Tất cả đều được làm bằng tiền của Việt Hương, hoàn toàn không đứng ra kêu gọi quyên góp. Vợ chồng Việt Hương miệt mài làm từ thiện suốt mùa dịch - Ảnh: FBNV Thế nhưng, trong livestream mới đây, Việt Hương vô cùng bức xúc trước một số thành phần tung tin đồn thất thiệt về bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung, thậm chí còn trù ẻo cả nữ danh hài. Chị chia sẻ: "Hiện nay, có một số người trù ẻo tôi và ekip của tôi nhiễm bệnh. Họ cũng trù ẻo cả Phi Nhung qua đời, nguy kịch này nọ. Những người này làm vậy một là câu view, câu like, hai là cố tình kiếm chuyện. Họ nói Phi Nhung như vậy là vô cùng ác đức, cố tình câu người khác vào chửi mình để mình có nhiều view. Vì thế, tôi sẽ không đọc tên những kẻ đó lên vì làm thế sẽ càng câu view cho chúng.

Tôi nói thẳng, những kẻ này là những kẻ sống không có tính người và khẩu nghiệp. Người ta bệnh tật như vậy mà còn nói thế được. Chưa kể, chúng còn trù ẻo nguyên cả gia đình tôi và ekip của tôi. Đến những người ăn cướp, phạm tội vô tù mà bị bệnh, các y bác sĩ vẫn cứu. Người ta bị bệnh chứ có làm ảnh hưởng đến họ đâu mà họ lại vào chửi một cách kinh khủng như thế. Tôi cũng không biết vì sao, tôi chỉ đem gạo đi cứu trợ thôi mà họ chửi luôn cả tôi lẫn Phi Nhung, chửi rất nặng nề", Việt Hương nói. Việt Hương bức xúc khi Phi Nhung và chính cô bị trù ẻo - Ảnh: FBNV Ngoài ra trong buổi livestream, Việt Hương còn cập nhật tình hình sức khỏe của Phi Nhung. Được biết nữ ca sĩ đang được điều trị rất tích cực và tình hình bệnh chuyển biến tốt.

Không chỉ Việt Hương, nhà báo Song Minh cũng thông báo tiến triển bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung sau 6 ngày điều trị Covid-19: "Sáng nay, một ngày đầu tháng 9, tôi nhắn cho "Cô Bụt" Việt Hương hỏi thăm tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung. Việt Hương cho biết: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị đã dừng lọc máu, có phản ứng với lời nói. Chị vẫn đang thở máy nhưng chưa cần tới ECMO, vì ECMO sẽ có những biến chứng của nó". Tôi thấy an lòng một chút. Ngày đầu tháng 9 nắng đẹp". Nhà báo Song Minh thông báo tiến triển bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV Trước đó, thông tin Phi Nhung đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy sau khi nhiễm Covid-19 được rất nhiều người quan tâm. Nhiều nghệ sĩ liên tục bày tỏ niềm hy vọng và cầu nguyện cho nữ ca sĩ sẽ sớm khoẻ mạnh trở lại. Thế nhưng, có một số netizen kém duyên lại có những lời lẽ tiêu cực nhằm nói về bệnh tình của Phi Nhung. Thậm chí, trên mạng xã hội còn lan truyền một clip với tiêu đề: “Việt Hương thông khẩn: Phi Nhung cầm cự từng hơi thở” khiến dư luận hoang mang. Tin đồn thất thiệt về Phi Nhung - Ảnh: Internet Ngay sau đó, phía Việt Hương đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Trên trang cá nhân, người thân của Việt Hương chia sẻ: “Chị Việt Hương kêu em đại diện nói giùm. Mấy ông, mấy bà làm ơn có nhân tính một chút, bất nhân vừa vừa thôi". Đồng thời, nữ nghệ sĩ đã có buổi livestream nhằm thể hiện sự bức xúc của bản thân và mong mọi người hãy có cái nhìn thiện cảm, tích cực hơn trước sự việc. Việt Hương và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

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