Bà Phương Hằng tuyên bố chi tiền kiện để Mr.Đàm bị 'phong sát' tại Mỹ, đanh thép: 'Không về cắt tóc cũng thân bại danh liệt'

Hậu trường 31/08/2021 11:25

"Ở Mỹ tốn rất nhiều tiền để mời luật sư nhưng mà tôi không có thiếu tiền, vì thói ăn miếng trả miếng, lươn lẹo nên tôi phải làm", bà Hằng tuyên bố đanh thép.

"Đến hẹn lại lên", tối 30/08, bà Phương Hằng tổ chức livestream để tiếp tục nhắc đến câu chuyện ồn ào cùng giới nghệ sĩ, đặc biệt là màn đấu tố với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, thay vì những màn đấu khẩu, đòi in sao kê 96 tỷ không hồi kết. Bà Phương Hằng mới đây đã gây sốc khi tuyên bố đang hoàn thiện hồ sơ gửi sang Mỹ thưa kiện Mr. Đàm. 

 

Theo đó, với tâm thế là người "làm chủ cuộc chơi", vợ ông Dũng lò vôi không hề ái ngại khi sẵn sàng bỏ số tiền lớn thuê luật sư, trực tiếp làm việc với lãnh sự quán Mỹ. Theo bà Hằng, động thái mạnh tay này chính là đòn "phong sát" đúng nghĩa buộc sự nghiệp "Ông hoàng nhạc Việt" phải tiêu tàn hoặc trở về với công việc cắt tóc.

Bà Phương Hằng tuyên bố chi tiền kiện để Mr.Đàm bị 'phong sát' tại Mỹ, đanh thép: 'Không về cắt tóc cũng thân bại danh liệt' - Ảnh 1
Bà Phương Hằng trong livestream tối 30/8 - Ảnh: Cắt từ clip

 “Tôi muốn nhắn gửi đến Đàm Vĩnh Hưng rằng tôi sẽ nhờ một luật sư bên Mỹ, làm đơn đến lãnh sự quán ở Mỹ để phong sát Đàm Vĩnh Hưng. Đặc biệt ở Mỹ tốn rất nhiều tiền để đi tới luật sư nhưng mà tôi không có thiếu tiền, vì thói ăn miếng trả miếng, lươn lẹo nên tôi phải làm.

Và mấy hôm nay quý vị thấy không, anh Đàm không đá động gì đến viên kim cương nữa cả. Anh Đàm mê kim cương lắm mà, kì này anh Đàm sẽ được chị Hằng chăm sóc chu đáo. Em khỏi cần kiện chị, lần này chị kiện em ở Mỹ luôn. Để xem em qua tới bên đó được không. Chính phú Mỹ đặc biệt người ta ghét kết hôn giả và trốn thuế. Nếu họ truy ra được thì anh Đàm sẽ bị giữ ở sân bay. Chơi như chị Hằng mới chơi, có đủ sức đủ lực mới chơi. Chị hứa với em, em không trở về cắt tóc thì em cũng thân bại danh liệt” – Bà Phương Hằng tuyên bố trong livestream tối 30/8.

 

Trước đó, ngày 24/8, trong livestream của mình, bà Hằng cho biết đang nắm trong tay 1,9kg giấy sao kê ngân hàng từ tài khoản từ thiện của Đàm Vĩnh Hưng. Bà nhấn mạnh số tiền thực mà giọng ca đình đám quyên góp được lên tới 96 tỷ đồng. Bà Hằng cũng cho rằng Mr Đàm có dấu hiệu lươn lẹo, ăn chặn số tiền lớn, thậm chí treo thưởng 50 tỷ nếu anh chịu sao kê đầy đủ số tiền quyên góp được.

Bà Phương Hằng tuyên bố chi tiền kiện để Mr.Đàm bị 'phong sát' tại Mỹ, đanh thép: 'Không về cắt tóc cũng thân bại danh liệt' - Ảnh 2
Sau khi bị bà Phương Hằng tố "ăn chặn" hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng thách "ngược" công bố 1,9kg sao kê tài khoản ngân hàng của anh - Ảnh: Internet

 Tới sáng 25/8, Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng, khẳng định bà Hằng phát ngôn vu khống, bịa chuyện. Tuyên bố nữ đại gia “chọn sai người để đánh”, Mr Đàm đồng thời thách người phụ nữ này đưa ra được bằng chứng anh nhận được chính xác 96 tỷ quyên góp từ thiện và có hành vi lươn lẹo, ăn chặn. Nếu bà Hằng đưa ra được chứng cứ xác đáng, Đàm Vĩnh Hưng sẽ nhận thua và nhận sai, chịu trách nhiệm trước pháp luật, dư luận. Còn nếu trường hợp bà Hằng sai thì anh sẽ lấy đi 1 viên kim cương từ nữ đại gia, đem bán làm từ thiện.

Bà Phương Hằng đồng ý chơi ván cược này với Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên sau đó phía Mr. Đàm lại tuyên bố ngừng cá cược với bà Phương Hằng để chuyển cuộc chơi sang phương diện pháp lý. Theo đó, giọng ca "Nửa vầng trăng" tuyên bố sẽ đưa bà Phương Hằng ra toà để giải quyết rõ ràng trắng đen.

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