Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng trước tố cáo 'ém' 96 tỷ từ thiện, thách bà Hằng tung bằng chứng: 'Cô chọn sai người để đánh rồi'

Hậu trường 25/08/2021 11:21

Đàm Vĩnh Hưng thẳng thừng đáp trả khi bị bà Phương Hằng tố 'ngâm' tiền từ thiện. Nam ca sĩ khẳng định sẽ làm 'ván cược' với bà chủ Đại Nam để đòi lại danh dự cho mình.

Sáng 25/8, Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về lùm xùm từ thiện, xuất phát từ việc bà Phương Hằng tố nam ca sĩ "ém" 96 tỉ tiền từ thiện. Anh nói: “Tôi thấy buồn cười vì người ta dựng chuyện trắng trợn…”. Anh khẳng định "chưa bao giờ nhắc tên Phương Hằng trong bất cứ câu chuyện của tôi, nhưng cô tự lấy dây buộc mình rồi dựng chuyện hoặc gán tội cho tôi. Sau đó, cô lôi tên tôi ra nói rất nhiều điều xằng bậy".

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Anh xác nhận việc mình sử dụng tài khoản cá nhân để kêu gọi quyên góp là có thật. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Số tài khoản làm từ thiện đúng là tài khoản cá nhân của tôi. Từ đợt dịch đầu tiên năm 2020, tôi đã cho lấy tài khoản đó để gây quỹ giúp tuyến đầu chống dịch. Nếu việc tôi làm đúng những gì cô ấy (bà Phương Hằng) tố thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng”.

Clip Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng đáp trả - Nguồn: FB Đàm Vĩnh Hưng

Tuyên bố bà Hằng "chọn sai người để đánh", Đàm Vĩnh Hưng cũng thách người phụ nữ này đưa ra được bằng chứng anh nhận được 96 tỷ quyên góp từ thiện và có hành vi lươn lẹo, ăn chặn. Anh nói thêm: “ Tôi quyết định chấp nhận làm ván cược với cô, với dư luận. Tôi chờ đợi mọi việc được sáng tỏ, để lấy lại mọi thứ, danh dự, uy tín. Tôi có tất cả chứng cứ về công việc thiện nguyện, về sổ sách...”.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng trước tố cáo 'ém' 96 tỷ từ thiện, thách bà Hằng tung bằng chứng: 'Cô chọn sai người để đánh rồi' - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố sẽ làm rõ trắng đen với bà Hằng - Ảnh: FBNV

 Trước đó, vào ngày 24/8, bà Phương Hằng bất chợt livestream trên kênh youtube của “Trường đua Đại Nam” và công bố đang giữ 1.9 kg giấy sao kê của ngân hàng từ tài khoản của Mr.Đàm. Bà Hằng công bố số tiền trong tài khoản từ thiện của “ông hoàng nhạc Việt” lên đến tận 96 tỷ. Nữ doanh nhân tỏ ra bức xúc, cho rằng Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu lươn lẹo, ăn chặn, khi chẳng bao giờ công khai con số thực là 96 tỷ, cũng chẳng có sao kê đàng hoàng.

Bà Hằng tuyên bố trong vòng 1 tuần, nếu Đàm Vĩnh Hưng không lên tiếng làm rõ việc quyên góp từ thiện thì sẽ bị tung dần 1,9kg giấy sao kê. Bà cũng sẽ đại diện công chúng ủng hộ kiện "ông hoàng nhạc Việt".

Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng trước tố cáo 'ém' 96 tỷ từ thiện, thách bà Hằng tung bằng chứng: 'Cô chọn sai người để đánh rồi' - Ảnh 2
Bà chủ Đại Nam tố Đàm Vĩnh Hưng 'ngâm' 96 tỷ tiền từ thiện - Ảnh: Internet

 Thậm chí, cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố vào hùa cùng NS Hoài Linh ăn chặn 13 tỷ từ thiện miền Trung. Tuy nhiên, “ông hoàng nhạc Việt” đều đập tan tin đồn và tự nhận mình là "vùng đất cấm" đó giờ ai đụng chạm cũng đều không ngại lên tiếng. Anh liên tục đăng tải hình ảnh đi làm từ thiện nhằm minh chứng rằng bản thân anh có đi từ thiện và không hề ăn chặn tiền như một số cư dân mạng nói. Mặc dù vậy, một số bộ phận khán giả vẫn nghi ngờ vì lý do anh không tự kê khai sao kê để minh chứng cũng như làm an tâm những người đã thần tượng và ủng hộ cho anh. 

Hiện sự việc vẫn đang gây xôn xao khắp cõi mạng, ai nấy đều mong chờ xem diễn tiến tiếp theo của đôi bên. 

Cận cảnh 50.000 bình oxy được bà Phương Hằng sẵn sàng tặng miễn phí cho bà con, tuyên bố 1 câu nghe ấm lòng: 'Làm để giúp đời'

Cận cảnh 50.000 bình oxy được bà Phương Hằng sẵn sàng tặng miễn phí cho bà con, tuyên bố 1 câu nghe ấm lòng: 'Làm để giúp đời'

Hành động nghĩa tình của bà Phương Hằng dành cho bà con giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

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