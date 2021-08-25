Nghẹn ngào hình ảnh cuối đời của chủ nhân bếp ăn Cường Béo vừa mất vì Covid-19: Vẫn lạc quan chống chọi với bệnh tật

Đời sống 25/08/2021 10:34

Thông tin chủ bếp ăn Cường Béo đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian điều trị Covid-19 khiến nhiều người không khỏi đau xót.

Những ngày này, TP.HCM vẫn đang gồng mình vượt qua đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, tinh thần “tương thân, tương ái” của người Việt Nam một lần nữa được nêu cao khi có rất nhiều tổ chức thiện nguyện được lập ra nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Trong đó, không thể không kể đến bếp cơm anh Vũ Quốc Cường (hay còn được gọi với cái tên thân thương là Cường Béo) nằm tại 151/4 Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Q.1 Sài Gòn. Thời gian qua, anh và các cộng sự đã cũng nhau nấu các bữa cơm thiện nguyện cho nhiều bệnh viện, y bác sĩ, bộ đội, những người tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, ngày 23/8 mới đây, anh đã ra đi mãi mãi trong sự thương tiếc của mọi người.

Nghẹn ngào hình ảnh cuối đời của chủ nhân bếp ăn Cường Béo vừa mất vì Covid-19: Vẫn lạc quan chống chọi với bệnh tật - Ảnh 1
Anh Cường có nhiều năm làm thiện nguyện - Ảnh: Internet
Nghẹn ngào hình ảnh cuối đời của chủ nhân bếp ăn Cường Béo vừa mất vì Covid-19: Vẫn lạc quan chống chọi với bệnh tật - Ảnh 2
Thông tin anh qua đời khiến nhiều người xót thương - Ảnh: Internet

 Trên mạng xã hội, một người cộng sự của anh đã đăng tải dòng trạng thái thông báo tin buồn khiến ai nấy cũng nghẹn ngào.

Tài khoản này chia sẻ: “Chào anh!! Hơn 2 tháng đồng hành cùng nhau, bếp cơm anh Cường Béo đã hỗ trợ rất rất nhiều cho các bệnh viện, tuyến đầu chống dịch. Anh dễ thương, khoan thai, nhẹ nhàng, vui tính cực kỳ và được tất cả mọi người tiếp xúc anh đều yêu mến.

Khi thiếu nhân sự nấu cơm, anh lại đổi sang làm bánh mì ngọt buổi sáng cho y bác sỹ trước khi vào ca trực. Chưa khi nào anh ngơi nghỉ hay nghĩ cho mình. Nhớ mãi lời cuối anh nói khi anh nhập viện ngày 17/8 : “Thanh ơi, anh dương tính rồi, em ráng tiếp tục nha em. Cần gì anh gọi”…

Thôi thì kiếp này vậy là đủ rồi. Cầu mong anh thanh thản, cảm ơn anh vì đã gặp nhau và đồng hành chặng đường vừa qua! Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho đời này. Hẹn gặp lại anh!!!”.

Nghẹn ngào hình ảnh cuối đời của chủ nhân bếp ăn Cường Béo vừa mất vì Covid-19: Vẫn lạc quan chống chọi với bệnh tật - Ảnh 3
Hình ảnh anh Cường đang thở Oxy những ngày cuối đời - Ảnh: Internet

 Khi nhìn lại những hình ảnh ngày cuối đời của anh nhiều người không kìm được nước mắt. Người đàn ông đã gắn bó cả đời mình cho công việc thiện nguyện. Dù ngày mưa hay ngày nắng, chưa bao giờ anh ngơi tay. Thiếu người nấu cơm anh lại chuyển sang làm bánh ngọt cho các y bác sĩ ăn sáng. Cho đến khi nằm trên giường bệnh, sức khỏe suy kiệt, anh vẫn luôn lạc quan. Và rồi, vẫn nụ cười thân thiện đó, vẫn tấm lòng bao la đó nhưng anh đã không còn trên cõi đời. Vậy là anh đã đi hết kiếp người của mình và hoàn thành trọn vẹn lý do sống. 

Nghẹn ngào hình ảnh cuối đời của chủ nhân bếp ăn Cường Béo vừa mất vì Covid-19: Vẫn lạc quan chống chọi với bệnh tật - Ảnh 4
"Cảm ơn anh, người làm đẹp cho đời” - Ảnh: Internet
'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy'

'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy'

Khi nhìn những hình ảnh đời thường đầy 'nuột nà' của người phụ nữ không đeo khẩu trang đi khắp Sài Gòn, không ít cư dân mạng nhận xét: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy'.

Xem thêm
Từ khóa:   từ thiện mùa dịch giúp người giữa phố phát cơm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực