Người đàn ông dương tính Covid-19 lầm lũi ngồi 1 góc, cả xóm đoàn kết mang đồ ăn ra tặng, hành động sau đó của anh khiến ai cũng ứa nước mắt

Đời sống 24/08/2021 15:45

Sau khi có xét nghiệm kết quả dương tính, người đàn ông lầm lũi ngồi 1 góc để tránh tiếp xúc với mọi người. Thế nhưng, hành động ấm áp của bà con dành cho anh khiến ai nấy đều xúc động.

Dịch bệnh đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, đặc biệt là những ai không may trở thành bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, cũng trong khó khăn ấy đã xuất hiện những hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình người với người cùng sẻ chia, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong mùa dịch. Điển hình như mới đây, cư dân mạng đã tích cực chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động đầy nhân ái của một số bà con đối với người đàn ông dương tính với SARS-CoV-2

Người đàn ông dương tính Covid-19 lầm lũi ngồi 1 góc, cả xóm đoàn kết mang đồ ăn ra tặng, hành động sau đó của anh khiến ai cũng ứa nước mắt - Ảnh 1
Người đàn ông âm thầm ngồi 1 góc sau khi có kết quả dương tính Covid-19 - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo chủ nhân đoạn clip thì người đàn ông sau khi test nhanh Covid-19 đã có kết quả dương tính. Khi đang ngồi chờ xe y tế đến đưa đi cách ly, ông đã không giấu nổi sự xấu hổ vì biết bao người xung quanh nhìn, chỉ đành cúi mặt vào trong góc.

Thấy vậy, nhiều bà con đã không ngần ngại chạy về nhà lấy bánh, nước hay thậm chí là cả viên sủi, thuốc mang ra tặng. Tuy ai nấy cũng đều mang tâm lý phòng ngừa dịch bệnh, thế nhưng họ vẫn sẵn sàng thể hiện sự tình nghĩa của mình. Họ cẩn thận đặt từng món đồ lên bàn rồi rời đi để người đàn ông thuận tiện đến lấy.

Người đàn ông dương tính Covid-19 lầm lũi ngồi 1 góc, cả xóm đoàn kết mang đồ ăn ra tặng, hành động sau đó của anh khiến ai cũng ứa nước mắt - Ảnh 2
Một người mang nước đến đặt lên chiếc ghế cho anh - Ảnh: Cắt từ clip
Người đàn ông dương tính Covid-19 lầm lũi ngồi 1 góc, cả xóm đoàn kết mang đồ ăn ra tặng, hành động sau đó của anh khiến ai cũng ứa nước mắt - Ảnh 3
Người đàn ông chắp tay để bày tỏ lòng biết ơn - Ảnh: Cắt từ clip

 Trước tấm lòng ấm áp đó, người đàn ông kia đã không khỏi xúc động. Thậm chí, khi cầm đồ ăn trên tay, ông còn chắp tay lại, nhẹ nhàng cúi đầu để tỏ lòng biết ơn đến bà con. Hình ảnh ấy khiến bao người xúc động rơi nước mắt. 

Ngay sau khi được đăng tải, cư dân mạng đã lập tức vào bình luận sôi nổi, ai nấy đều cảm kích trước tinh thần "tương ái" của bà con lối xóm với nhau. 

Người đàn ông dương tính Covid-19 lầm lũi ngồi 1 góc, cả xóm đoàn kết mang đồ ăn ra tặng, hành động sau đó của anh khiến ai cũng ứa nước mắt - Ảnh 4
Người đàn ông dương tính Covid-19 lầm lũi ngồi 1 góc, cả xóm đoàn kết mang đồ ăn ra tặng, hành động sau đó của anh khiến ai cũng ứa nước mắt - Ảnh 5
Cư dân mạng xúc động để lại bình luận - Ảnh chụp màn hình

 Nhìn những hình ảnh đáng yêu này mới thấy, dịch bệnh tuy rất đáng sợ và khó lường, thế nhưng cũng chẳng thể cản được tinh thần bao dung, sẵn sàng giúp đỡ nhau của họ. Chắc hẳn nhờ có tình thương của những người hàng xóm tốt bụng mà người đàn ông kia cũng phần nào vơi bớt nỗi lo và ngại ngùng của mình. 

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