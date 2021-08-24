Lại thêm 'em trai chị đại quận 4' lì lợm không đeo khẩu trang ra đường, đôi co với Công an, thái độ bất cần: 'Có bệnh cũng là quyền của tôi'

Đời sống 24/08/2021 12:06

Mặc dù được lực lượng chức năng nhẹ nhàng giải thích, khuyên đeo khẩu trang nhưng người đàn ông vẫn tỏ thái độ bất cần, cho rằng 'có bệnh thì cũng là quyền của mình'.

Tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, nhiều tỉnh thành đã phải áp dụng các biện pháp mạnh "ai ở đâu ở yên đó", không được ra đường khi không thực sự cần thiết. Bên cạnh những người dân tuân thủ quy định, ở yên trong nhà vẫn còn có số ít người cố tình vi phạm, bất chấp ra đường mùa dịch, đòi thông chốt, thậm chí, còn có những hành động chống đối gây bức xúc như trường hợp dưới đây.

Theo đó, cư dân mạng xã hội bức xúc chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông không đeo khẩu trang, bị nhắc nhở liền cố cự cãi gây xôn xao mạng xã hội. Người đăng tải thậm chí còn để lời chế giễu: "Em trai chị đại quận 4". 

Lại thêm 'em trai chị đại quận 4' lì lợm không đeo khẩu trang ra đường, đôi co với Công an, thái độ bất cần: 'Có bệnh cũng là quyền của tôi' - Ảnh 1
Người đàn ông bất cần với dịch bệnh - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo đó, người đàn ông này cầm khẩu trang trên tay nhưng nhất quyết không đeo, bị đội kiểm dịch phát hiện ra và nhắc nhở thì liền tỏ rõ thái độ khó chịu: "Tôi không có mướn anh phục vụ tôi anh hiểu không? Bây giờ anh về phục vụ cho vợ con anh đi, tôi không có mướn".

Lại thêm 'em trai chị đại quận 4' lì lợm không đeo khẩu trang ra đường, đôi co với Công an, thái độ bất cần: 'Có bệnh cũng là quyền của tôi' - Ảnh 2
Dù được phát khẩu trang nhưng người đàn ông vẫn cố chấp không đeo - Ảnh: Cắt từ clip

 Dù lực lượng chức năng cố gắng giải thích rằng hành động này đang vi phạm chỉ thị 16 của nhà nước. Mặc kệ công an vẫn đứng xa, nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng người này vẫn cố hét ầm lên cho rằng đang bị "xâm phạm thân thể": "Vi phạm cái gì? Tôi làm ảnh hưởng tới ai? Tôi đụng chạm người này người kia thì mới là vi phạm, tôi không có đụng chạm tới ai hết. Anh mới là người xâm phạm thân thể tôi trước tiên này. Bây giờ tôi đeo hay không là quyền của tôi, tôi bệnh hay không là quyền của tôi".

Lại thêm 'em trai chị đại quận 4' lì lợm không đeo khẩu trang ra đường, đôi co với Công an, thái độ bất cần: 'Có bệnh cũng là quyền của tôi' - Ảnh 3
Người này liên tục đôi co với lực lượng chức năng - Ảnh: Cắt từ clip

 Ở cuối đoạn clip có thể thấy anh Công an đã tiến đến khống chế người này sau nhiều lần "khuyên nhủ" không được. Hiện chưa rõ sự việc sẽ được giải quyết ra sao, đối tượng bị xử phạt thế nào nhưng dư luận vô cùng bức xúc với thái độ, ý thức của thanh niên nói trên. 

Trước đó, hình ảnh người phụ nữ được dân mạng gọi là "chị đại quận 4" 5 lần 7 lượt bị lực lượng chức năng xử phạt vì không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng chống dịch khiến cư dân mạng cũng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Thậm chí, khi lực lượng chức năng đến tận nhà nhắc nhở việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch thì người phụ nữ tiếp tục lớn tiếng "trả treo". Hết lần này đến lần khác đều cho rằng, "Virus ở đâu ra", "Làm gì có dịch...". 

Lại thêm 'em trai chị đại quận 4' lì lợm không đeo khẩu trang ra đường, đôi co với Công an, thái độ bất cần: 'Có bệnh cũng là quyền của tôi' - Ảnh 4
Người phụ nữ nhiều lần bị phạt vì không mang khẩu trang ra đường - Ảnh: Internet

 Mới đây, khi TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", hình ảnh người phụ nữ được cho là chị N. dắt theo con gái di chuyển trên phố được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Việc không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khiến nhiều người lo lắng và bất bình.

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