Hà Nội: Xôn xao tài xế che biển số ô tô vào đổ xăng rồi 'quỵt tiền' mùa dịch, nữ nhân viên cây xăng khổ sở đền 1/5 tháng lương cho chủ

Theo đó, một nam thanh niên điều khiển xe ô tô Mitsubishi X-pander màu trắng lùi xe vào cây xăng để đổ xăng. Khi nhân viên cây xăng tiến hành bơm xăng vào xe thì anh này cứ loay hoay nơi cửa lái, nghe điện thoại và tìm tài liệu gì đó.

Theo Infonet/ Vietnamnet, mới đây, một đoạn clip do camera an ninh tại cây xăng khu vực Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, TP Hà Nội ghi được vào tối 22/8 đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đến khi quan sát thấy nhân viên đã đổ xăng xong, đang quay lại cây để cất vòi bơm thì tài xế liền nhanh tay đóng cửa xe ô tô và điều khiển xe rồi vội vàng "tốc biến", mặc kệ cho chị nhân viên hớt hải chạy theo đòi tiền xăng.

Lợi dụng lúc nữ nhân viên cất vòi bơm, tài xế liền nhanh tay đóng cửa xe ô tô bỏ chạy - Ảnh: Cắt từ clip

Nữ nhân viên xây xăng gớt hải chạy theo - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng phẫn nộ, theo lời chia sẻ của con gái nhân viên đổ xăng thì người đàn ông "quỵt tiền" trên đã "mưu mô" dùng một tờ giấy ghi dòng chữ "đang đi đăng ký" để che đi biển số xe biển số xe ô tô, khiến cho mẹ chị chỉ biết nhìn theo đầy bất lực.

"Thu nhập bình thường của mẹ em là 5 triệu/ tháng, nhưng 2 tháng nay dịch bệnh ít đi làm nên giảm 50% còn 2,5 triệu. Vậy mà giờ phải đền cho chủ số tiền 500.000 đồng, bằng công sức cả 1/5 tháng lương rồi. Vì thế em mong mọi người chia sẻ thật nhiều để ai có nhìn thấy hay đi qua thấy có thể mong tìm được ạ" - báo Vietnamnet dẫn lời con gái của nữ nhân viên cây xăng.

Rất nhanh chóng, đoạn clip được chia sẻ và thu hút hàng nghìn lượt bình luận của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi gian lận, quỵt tiền, đồng thời kêu gọi truy tìm danh tính của tài xế để để tìm hiểu rõ thực hư sự việc.