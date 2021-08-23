Thái Nguyên: Mẹ đi chợ để con nhỏ 1 mình trong ô tô khóa trái cửa, người dân 'hợp sức' đập kính cứu đứa trẻ suýt ngạt thở

Thấy đứa trẻ có dấu hiệu ngạt thở, người dân xung quanh khu vực chợ tìm mọi cách đập vỡ kính xe để cứu cháu bé ra ngoài, trước khi người mẹ quay trở lại.

Việc cha mẹ, người lớn bỏ quên trẻ em trên ô tô rất có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn rất nhiều người chủ quan.

Mới đây, một tài khoản Facebook đã chia sẻ đoạn livestream ghi lại cảnh người dân cố đập vỡ kính xe ô tô để cứu cháu bé trong xe ra bên ngoài. Sự việc xảy ra ngày 22/8 tại chợ Đại Từ thuộc địa phận Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên. Theo người chia sẻ bài viết thì mẹ của cháu bé để con lại trong xe, sau đó vào chợ mua đồ. Cửa ô tô lúc này bị khóa trái.

Người đàn ông cố gắng đập cửa kính xe ô tô - Ảnh: Internet

Thế nhưng, vì người mẹ này đã đi lâu, trời nắng nóng nên em bé có dấu hiệu ngạt thở rồi khóc. Phát hiện tình trạng của đứa trẻ, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới tìm cách bơm oxi vào trong xe để cứu bé. Họ luồn dây, cố mở kính xe để giúp đỡ bé.

Sau khi cố gắng mở cửa bằng nhiều cách nhưng không hiệu quả, một người đàn ông đã dùng viên gạch đập vỡ cửa kính sau của xe sau đó luôn tay vào mở khóa cửa thành công. Cháu bé được đưa ra ngoài an toàn. Đồng thời, người dân xung quanh đã hỗ trợ bế cháu bé vào nơi mát mẻ chờ người mẹ quay lại.

Người mẹ vào chợ, để con ngồi trong xe ô tô 1 mình - Ảnh: Internet

Đoạn clip được chia sẻ nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý của thành viên mạng xã hội. Đa số không đồng tình với việc làm để con một mình trên xe của người mẹ này. Bởi sức khỏe của trẻ vô cùng yếu đuối, nhất là trong những ngày nắng nóng như thế này, nếu không được giải cứu kịp thời thì hậu quả sẽ thật khôn lường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-nguyen-me-di-cho-de-con-nho-1-minh-trong-o-to-khoa-trai-cua-nguoi-dan-hop-suc-dap-kinh-cuu-dua-tre-suyt-ngat-tho-419770.html