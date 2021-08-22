Cùng nhiễm Covid-19, nam bác sĩ ở TP.HCM và con gái nhỏ 'ra đi' chỉ cách nhau vài ngày: Tận cùng nỗi đau cho người ở lại

Đời sống 22/08/2021 15:28

Con gái mới sinh vài tháng không qua khỏi vì nhiễm Covid-19, chỉ vài ngày sau đó, người cha cũng qua đời.

Theo Tiền Phong, câu chuyện đau lòng ấy xảy đến với gia đình bác sĩ B.V.H., người từng công tác tại bệnh viện ở vị trí Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Quận 9 (nay là bệnh viện Lê Văn Việt). 

Theo lời chia sẻ của BS Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, thì bác sĩ H. từng công tác ở phòng kế hoạch tổng hợp nhưng đã nghỉ từ năm 2017. "Chúng tôi cũng không rõ, gần đây anh H. có trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch hay không. Chúng tôi rất tiếc thương về sự ra đi của đồng nghiệp và mất mát xảy ra với gia đình” – BS Lý đau buồn.

Cũng theo nguồn tin trên, nơi bác sĩ H. điều trị là Bệnh viện Lê Văn Thịnh trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Theo chia sẻ từ lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh thì bác sĩ B.V.H. nhập viện điều trị khoảng 10 ngày trước do mắc COVID-19 trên nền bệnh lý tiểu đường, cao huyết áp, béo phì… Các y bác sĩ đã nỗ lực tập trung cứu chữa, tuy nhiên tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng trên nền cơ địa có nhiều bệnh lý nền. Thế nên ngày 21/8, bác sĩ H. đã trút hơi thở cuối cùng. Phía bệnh viện đã báo thông tin và chia sẻ nỗi đau mất người thân đến gia đình. Thi thể của bác sĩ H. được lo hậu sự theo quy định đối với bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Chúng tôi có tìm hiểu thông tin thì ghi nhận anh H. đã được tư vấn chích vắc-xin ngừa COVID-19 nhưng chưa tiêm. Bố mẹ bệnh nhân cùng vợ và con gái cũng nhiễm bệnh. Trong đó, người vợ và con gái nhỏ mới sinh được vài tháng phải nhập viện điều trị ở Bệnh viện Dã chiến tại trường Cao đẳng Công Thương. Mấy ngày trước, cháu bé có biểu hiện sốt, chuyển đến bệnh viện nhi đồng cấp cứu nhưng đã không qua khỏi” – báo Tiền Phong dẫn lời lãnh đạo bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Cùng nhiễm Covid-19, nam bác sĩ ở TP.HCM và con gái nhỏ 'ra đi' chỉ cách nhau vài ngày: Tận cùng nỗi đau cho người ở lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điểm nóng của dịch đang xảy ra ở TPHCM, tính đến ngày 22/8 thành phố đã ghi nhận 171.801 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Trước đó, báo Nhân dân cũng dẫn thông tin từ PGS, TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước ta, đã có khoảng 2.380 nhân viên y tế bị mắc Covid-19 trong khi làm việc và đã có 3 nhân viên y tế tử vong, gồm 2 trường hợp tại TP Hồ Chí Minh và 1 tại Bình Dương

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"Hiện không có bằng chứng khoa học về việc vắc xin ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới hay nữ giới."

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