Mới: Tất cả người dân ở TP.HCM sẽ không đi chợ hay ra khỏi nhà để mua sắm từ 23/8, kể cả 'vùng xanh'

Xã hội 22/08/2021 13:44

Theo hướng dẫn mới của UBND TP.HCM, người dân ở 'vùng xanh' cũng sẽ được đi chợ hộ với sự giúp đỡ của tổ công tác đặc biệt trên địa bàn.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, ngày 22/8, UBND TP.HCM đã làm việc với các quận, huyện và TP Thủ Đức cùng hệ thống bán lẻ trên địa bàn về việc cung cấp hàng hóa và an sinh xã hội khi thành phố thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8 đến 6/9.

Cụ thể, với người dân chưa cần hỗ trợ, tổ công tác sẽ đi chợ giúp, người dân trả tiền, một tuần một lần. Phần còn lại, với những người khó khăn sẽ nhận được các gói hỗ trợ thông qua các túi an sinh. Trước đó, theo hướng dẫn, người dân ở "vùng xanh" (khu vực không có khả năng lây nhiễm Covid-19) và "vùng vàng” (khu vực có thể phát sinh khả năng lây nhiễm Covid-19, nguy cơ cao hơn vùng xanh) có điều kiện được đi chợ một lần mỗi tuần.

Theo đại diện Sở Công thương TP.HCM, hiện "vùng xanh" ở TP cũng rất ít, và vùng này cũng đang được xét nghiệm trong thời gian này, do đó, để phục vụ các phương án y tế, lực lượng chức năng sẽ "đi chợ hộ" cho những người dân "vùng xanh". Như vậy, tất cả người dân ở TP sẽ không đi chợ hay ra khỏi nhà để mua sắm từ ngày 23/8.

Mới: Tất cả người dân ở TP.HCM sẽ không đi chợ hay ra khỏi nhà để mua sắm từ 23/8, kể cả 'vùng xanh' - Ảnh 1
Người dân ở "vùng xanh" cũng sẽ được đi chợ giúp - Ảnh: Internet

 Cũng theo đại diện Sở, trong hai tuần TP.HCM áp dụng biện pháp giãn cách mạnh sắp tới, các kênh đưa hàng hóa về TP, cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân vẫn được duy trì, không hạn chế. Ước tính, hiện mỗi ngày TP.HCM đang cần 11.000 tấn hàng phục vụ đời sống người dân và lượng hàng này đang được đảm bảo.

Ngoài ra, khác với các địa phương khác, các điểm bán, cửa hàng ở TP.HCM vẫn được mở cửa. Các điểm sản xuất đủ điều kiện hoạt động như lò bánh mì, bún, hủ tiếu, đậu... vẫn được duy trì. "Chỉ có hình thức phân phối hàng thay đổi là thông qua các tổ đặc biệt rồi giao đến người dân có nhu cầu", đại diện sở cho biết.

Sở Công thương cho biết các quận, phường phải thành lập tổ đặc biệt nắm bắt kịp thời nhu cầu của người dân trên địa bàn, kịp thời có kế hoạch đi chợ phù hợp, đảm bảo mỗi gia đình được "đi chợ" ít nhất 1 lần/tuần. Ngoài lương thực, thực phẩm, hệ thống các sản phẩm sữa phục vụ cho người già và trẻ em cũng được mở cửa, đáp ứng nhu cầu cho người dân.

Đặc biệt, TP.HCM kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom hàng hóa. Thành phố cam kết sẽ cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường.

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