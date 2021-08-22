Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân Long Hải ở yên trong nhà 7 ngày từ 0 giờ 23/8, lương thực được phát tận nhà

Xã hội 22/08/2021 11:08

Trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 23/8 đến 30/8, người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền phải thực hiện nghiêm phương châm "ai ở đâu ở đó".

Theo Thanh Niên, từ 0 giờ ngày 23/8 đến ngày 30/8, Bà Rịa-Vũng Tàu siết chặt kiểm soát đối với thị trấn Long Hải - địa phương đang là "vùng nóng" về dịch COVID-19 của tỉnh.

Sau hơn 2 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với nhiều đợt xét nghiệm tầm soát bóc tách F0, tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 trong khu vực phong tỏa của Thị trấn Long Hải chưa có dấu hiệu giảm và tiềm ẩn diễn biến phức tạp, với hàng chục ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày.

Do đó, trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 23/8 đến 30/8, người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền phải thực hiện nghiêm phương châm “ai ở đâu ở đó," nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly khu phố.

 Thanh Niên cũng dẫn lời ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho biết, trong thời gian này, các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm như: gạo, nước mắm, gia vị, dầu ăn, thịt, nước uống, khẩu trang, thuốc men… sẽ được huyện phối hợp với lực lượng quân đội đưa đến từng nhà.

Từ chiều nay, chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng bộ đội đưa lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân, đủ để họ ăn uống, sinh hoạt trong nhà 7 ngày. Việc đưa thực phẩm sẽ tiến hành 3 đợt cho hơn 9.200 hộ dân, với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn trong thời gian phòng chống dịch Covid-19", ông Linh cho hay.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân Long Hải ở yên trong nhà 7 ngày từ 0 giờ 23/8, lương thực được phát tận nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Về vấn đề cung cấp thuốc men, y tế cho người dân, bác sỹ Hà Văn Thanh, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đề nghị địa phương thống kê số bệnh nhân đang điều trị bệnh mạn tính như: tiểu đường, huyết áp; số người cần sử dụng Methadone, ARV (điều trị HIV) để cấp thuốc cho các trường hợp này nhằm bảo đảm “ai ở đâu ở đó." Về công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 chu kỳ 3 ngày/lần theo hộ gia đình, CDC có khả năng đáp ứng 2.500 mẫu/lần.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, đến ngày 21/8, toàn huyện Long Điền ghi nhận 1.118 ca mắc, trong đó riêng thị trấn Long Hải đã là 976 ca. Đây là địa phương có số ca mắc cao nhất của tỉnh. Thị trấn Long Hải từ ngày 19/7/2021 bắt đầu phát sinh ổ dịch, đến nay qua 6 lần xét nghiệm vẫn phát hiện nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Hiện 12/12 khu phố của thị trấn đều có ca dương tính. Các trường hợp đều có nguồn lây nhiễm liên quan đến cảng cá Long Hải, đồng thời có khả năng lây nhiễm cộng đồng cao giữa các khu phố trên địa bàn.

NÓNG: Từ 23/8, TP.HCM đến từng nhà ở 'vùng đỏ' và 'vùng cam' tiêm vắc xin COVID-19

NÓNG: Từ 23/8, TP.HCM đến từng nhà ở 'vùng đỏ' và 'vùng cam' tiêm vắc xin COVID-19

TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 ở "vùng đỏ" và "vùng cam" (gồm TP.Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn) theo hướng đưa đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân để tiêm.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Vũng Tàu Vũng Tàu giãn cách xã hội F0 tăng nhanh trong cộng đồng

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 2 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1