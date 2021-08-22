Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân Long Hải ở yên trong nhà 7 ngày từ 0 giờ 23/8, lương thực được phát tận nhà

Trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 23/8 đến 30/8, người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền phải thực hiện nghiêm phương châm "ai ở đâu ở đó".

Theo Thanh Niên, từ 0 giờ ngày 23/8 đến ngày 30/8, Bà Rịa-Vũng Tàu siết chặt kiểm soát đối với thị trấn Long Hải - địa phương đang là "vùng nóng" về dịch COVID-19 của tỉnh. Sau hơn 2 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với nhiều đợt xét nghiệm tầm soát bóc tách F0, tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 trong khu vực phong tỏa của Thị trấn Long Hải chưa có dấu hiệu giảm và tiềm ẩn diễn biến phức tạp, với hàng chục ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày.

Do đó, trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 23/8 đến 30/8, người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền phải thực hiện nghiêm phương châm “ai ở đâu ở đó," nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly khu phố. Thanh Niên cũng dẫn lời ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho biết, trong thời gian này, các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm như: gạo, nước mắm, gia vị, dầu ăn, thịt, nước uống, khẩu trang, thuốc men… sẽ được huyện phối hợp với lực lượng quân đội đưa đến từng nhà.

“Từ chiều nay, chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng bộ đội đưa lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân, đủ để họ ăn uống, sinh hoạt trong nhà 7 ngày. Việc đưa thực phẩm sẽ tiến hành 3 đợt cho hơn 9.200 hộ dân, với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn trong thời gian phòng chống dịch Covid-19", ông Linh cho hay. Ảnh minh họa: Internet Về vấn đề cung cấp thuốc men, y tế cho người dân, bác sỹ Hà Văn Thanh, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đề nghị địa phương thống kê số bệnh nhân đang điều trị bệnh mạn tính như: tiểu đường, huyết áp; số người cần sử dụng Methadone, ARV (điều trị HIV) để cấp thuốc cho các trường hợp này nhằm bảo đảm “ai ở đâu ở đó." Về công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 chu kỳ 3 ngày/lần theo hộ gia đình, CDC có khả năng đáp ứng 2.500 mẫu/lần. Theo Thông tấn xã Việt Nam, đến ngày 21/8, toàn huyện Long Điền ghi nhận 1.118 ca mắc, trong đó riêng thị trấn Long Hải đã là 976 ca. Đây là địa phương có số ca mắc cao nhất của tỉnh. Thị trấn Long Hải từ ngày 19/7/2021 bắt đầu phát sinh ổ dịch, đến nay qua 6 lần xét nghiệm vẫn phát hiện nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Hiện 12/12 khu phố của thị trấn đều có ca dương tính. Các trường hợp đều có nguồn lây nhiễm liên quan đến cảng cá Long Hải, đồng thời có khả năng lây nhiễm cộng đồng cao giữa các khu phố trên địa bàn.

NÓNG: Từ 23/8, TP.HCM đến từng nhà ở 'vùng đỏ' và 'vùng cam' tiêm vắc xin COVID-19 TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 ở "vùng đỏ" và "vùng cam" (gồm TP.Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn) theo hướng đưa đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân để tiêm.

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