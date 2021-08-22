Lưu ý: Người đã tiêm vắc xin nếu mắc Covid-19 sẽ có triệu chứng như thế nào?

Tin y tế 22/08/2021 09:48

Người đã tiêm vắc xin cũng sẽ có những triệu chứng rõ rệt khi mắc Covid-19.

Khi biến thể Delta lan tràn trên toàn thế giới, các nhà nghiên cứu đang xem xét khi nhiễm Covid-19, những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng có sự khác biệt như thế nào.

Mới đây, Dân trí dẫn tin từ CDC cho biết, những người đã tiêm vắc xin đầy đủ mà mắc bệnh vẫn có thể lây truyền virus. Phần lớn các trường hợp này không có triệu chứng hoặc triệu chứng ít trầm trọng hơn và hiếm khi phải nhập viện, thậm chí là tử vong. Triệu chứng này tương tự như triệu chứng của người cảm lạnh như ho, sốt hoặc đau đầu, có thể mất khứu giác.

Theo một nghiên cứu dựa trên ứng dụng Zoe nghiên cứu triệu chứng Covid-19 của Anh, các triệu chứng nhiễm bệnh ở những người đã tiêm phòng có thể khác đi. Theo đó, triệu chứng mắc Covid-19 phổ biến nhất ở người đã tiêm phòng đủ là: Đau đầu, sổ mũi, hắt hơi, viêm họng, mất khứu giác. Các triệu chứng "truyền thống" trước đây như sốt, khó thở vẫn có nhưng không phổ biến bằng. Ho dai dẳng không còn là dấu hiệu hàng đầu của việc mắc Covid-19.

Nếu đã tiêm phòng và bắt đầu hắt hơi nhiều mà không rõ nguyên nhân, bạn nên đi xét nghiệm SARS-CoV-2, đặc biệt nếu bạn đang sống hoặc làm việc xung quanh những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Trường hợp nếu chỉ tiêm một liều vắc xin, thứ tự các triệu chứng của mắc Covid-19 là: Đau đầu, sổ mũi, viêm họng, hắt hơi, ho dai dẳng. Như vậy, sau khi được bảo vệ bằng một lần tiêm vắcxin, hắt hơi, sổ mũi vốn trước đây được cho là không liên quan đến bệnh thì nay lại là dấu hiệu phổ biến.

Lưu ý: Người đã tiêm vắc xin nếu mắc Covid-19 sẽ có triệu chứng như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh: Bộ Y tế

 Lý giải về vấn đề "Vì sao tiêm vắc xin vẫn mắc Covid-19?", nguồn trên cũng dẫn lời chia sẻ của PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, Tổ chức Y tế thế giới đã chứng minh rằng nồng độ của virus ở người chưa tiêm với người tiêm giống nhau, chỉ giảm triệu chứng nặng và giảm tử vong chứ không giảm lây nhiễm.

Theo TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, không có vắc xin nào có khả năng bảo vệ 100%, tất cả các vắc xin đạt tỷ lệ trên 90% đã là điều lý tưởng. Theo tiêu chuẩn của WHO, chỉ đạt trên 50% là có thể sử dụng vắc xin đấy để tiêm.

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