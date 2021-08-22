Sáng 22/8, Đồng Nai thêm 959 ca mắc Covid-19, phát hiện ổ dịch mới tại Viện Pháp y tâm thần

Xã hội 22/08/2021 08:52

Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 959 ca mắc mới, 10 ca tử vong và ổ dịch mới tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo thông tin từ Báo Đồng Nai, sáng 22/8, Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 959 ca mắc Covid-19 (gồm 23 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 248 ca trong khu cách ly và 688 ca trong khu phong tỏa), nâng tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh lên 17.855 ca. Hiện vẫn còn 421 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Số ca dương tính ghi nhận nhiều nhất tại TP.Biên Hoà với 516 ca: Long Bình Tân 146, Hoá An 73, Tân Biên 46, Hố Nai 24, Long Bình 24, Tân Phong 21, Quyết Thắng 20, Quang Vinh 18, Tam Phước 16, Bửu Long 15, Trảng Dài 13, An Bình 10, Tân Hạnh 10.

Ngoài các ổ dịch cũ đã được phát hiện trước đó, trong ngày 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phát hiện 1 ổ dịch mới tại Viện Pháp y tâm thần.

Cụ thể, toàn Viện có 601 bệnh nhân. Riêng tại khoa Nam 1 có 99 bệnh nhân, qua test nhanh có 62 ca dương tính, đã chuyển cách ly và xử lý các trường hơn F1, F2 theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên và lực lượng công an làm nhiệm vụ tại Viện. Đến nay, vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh tại ổ dịch này.

Sáng 22/8, Đồng Nai thêm 959 ca mắc Covid-19, phát hiện ổ dịch mới tại Viện Pháp y tâm thần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Theo Người lao động, trong ngày hôm qua, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 10 ca tử vong và 708 trường hợp khỏi bệnh, nâng con số toàn tỉnh lên 6.612/17.855 trường hợp đã được xuất viện. 

Hiện có 11.112 bệnh nhân Covid-19 được điều trị, trong đó 511 trường hợp có bệnh nền, 116 trường hợp đang mang thai và 637 trường hợp trên 60 tuổi; 40 ca bệnh diễn tiến nguy kịch; 217 ca bệnh có diễn tiến nặng; 301 ca bệnh có xét nghiệm âm tính lần 1.

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