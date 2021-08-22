NÓNG: Từ 23/8, TP.HCM đến từng nhà ở 'vùng đỏ' và 'vùng cam' tiêm vắc xin COVID-19

TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 ở "vùng đỏ" và "vùng cam" (gồm TP.Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn) theo hướng đưa đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân để tiêm.

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, sáng 22/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 từ ngày 22/8 đến ngày 6/9. Cụ thể, việc tiêm vắc xin COVID-19 ở "vùng đỏ" và "vùng cam" (gồm TP.Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn) sẽ được tổ chức theo hướng đưa đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân để tiêm. Cùng với đó sẽ tổ chức đội tiêm ở địa điểm phù hợp, bên trong hoặc sát khu phong tỏa, mời bà con từng hộ.

Riêng tại khu chung cư, phối hợp với ban quản lý chung cư tổ chức điểm tiêm, mời tuần tự các hộ cùng tầng ra tiêm, có thể tổ chức vào buổi tối. Các đội tiêm và phục vụ tiêm được trang bị đầy đủ thiết bị, quần áo bảo hộ. Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, từ khi bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 20-8, TP.HCM tiêm được 5.291.971 người, trong đó có 177.018 người đã tiêm 2 mũi, tất cả đều an toàn. Riêng trong ngày 20/8, TP.HCM đã tiêm được 100.727 người (giảm hơn 25.700 người so với ngày 19-8). Công tác tiêm chủng tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định, không ai gặp phản ứng phụ.

Về điều trị F0 tại nhà, Sở Y tế tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch triển khai các trạm y tế lưu động trong ngày 22/8. Tiếp nối các trạm y tế lưu động đã được thành lập vào ngày 20-8, sở xây dựng lộ trình triển khai thành lập các trạm y tế lưu động còn lại với sự thống nhất của từng địa phương, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: thành lập 135 trạm y tế của 16 quận, huyện (quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Tân, Bình Chánh, Bình Thạnh, Nhà Bè, Tân Bình, Gò Vấp, TP Thủ Đức) đi vào hoạt động trước ngày 24/8. Giai đoạn 2: thành lập 225 trạm y tế của 18 quận, huyện (quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, TP Thủ Đức, Nhà Bè, Hóc Môn) đi vào hoạt động trước ngày 27/8. Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, cũng theo Tuổi Trẻ Online, ngày 21/8, TP.HCM có 2.885 ca cộng đồng trong tổng số 4.052 ca mới. Như vậy, tỉ lệ ca cộng đồng chiếm hơn 71% trong tổng ca mới, trong đó nhiều nhất là quận Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân, quận 8, quận 10

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