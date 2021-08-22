Sản phụ 27 tuổi mắc Covid-19 không qua khỏi, xúc động các y bác sĩ kịp cứu sống thai nhi trong bụng

Đời sống 22/08/2021 12:11

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 vừa mổ khẩn cấp, kịp thời cứu một bé sơ sinh trong bụng sản phụ mắc COVID-19 trước khi chị này tử vong do bệnh chuyển nặng.

Mới đây, báo Tiền Phong dẫn tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một phụ nữ đang mang mắc Covid-19 ở tỉnh vừa tử vong, các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã kịp thời cứu thai nhi.

Bệnh nhân Covid-19 mang thai tử vong là chị P.L.T.N (mã số bệnh nhân 219660, 27 tuổi) trú tại phường An Cựu, TP Huế.

Trước đó, bệnh nhân đi tàu lửa từ TPHCM về Huế, được cách ly tập trung. Ngày 8/8, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2, nên chuyển tới điều trị tại Bệnh viện dã chiến Chân Mây (huyện Phú Lộc, TT-Huế). Đến ngày 16/8, bệnh nhân sốt và khó thở nên được chuyển đến điều trị tại Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2). Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mức độ vừa, thai con so 31 tuần 1 ngày, dọa sinh non. Bệnh nhân có tiền sử Basedow điều trị không thường xuyên.

Sản phụ 27 tuổi mắc Covid-19 không qua khỏi, xúc động các y bác sĩ kịp cứu sống thai nhi trong bụng - Ảnh 1
Khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 Theo Thanh Niên, trước diễn tiến bệnh nguy hiểm, các y bác sĩ đã thông tin cho bệnh nhân và bệnh nhân đồng ý mổ để cứu con. Kết quả, các y bác sĩ đã mổ thành công bé gái. Cháu bé sau mổ hiện đang được chăm sóc đặc biệt với tình trạng đang tốt lên.

Đêm 20/8, sau mổ 3 ngày, bệnh nhân diễn biến nặng, hôn mê, với HC ARDS nguy kịch, viêm cơ tim-Shock tim RLNT/Basedow- cơn bão giáp, rối loạn đông máu. Các y bác sĩ đã cố gắng tối đa, tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, đã triển khai nhiều kỹ thuật: ECMO, lọc máu ( CRRT), thở máy, hạ thân nhiệt chỉ huy… để cứu sản phụ nhưng bệnh nhân không qua khỏi và đã tử vong ngày 20/8/2021.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua trao đổi với bệnh viện, thai nhi được cứu sống và đang tiến triển tốt.

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