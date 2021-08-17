Cảnh báo: F0 trong cộng đồng tại TP.HCM đang tăng mạnh, đặc biệt ở quận 1, quận 3, quận 8, Bình Tân, Tân Phú

Tin y tế 17/08/2021 10:37

Theo số liệu từ cổng thông tin COVID-19 TP, số ca F0 cộng đồng những ngày qua tăng mạnh, vượt cả F0 trong khu phong tỏa, trong đó nhiều nhất là quận 8, 3, 1, Bình Tân, Tân Phú,...

Theo báo Tuổi Trẻ Online, tỉ lệ F0 trong cộng đồng tại TP.HCM đang tăng, chiếm 53% so với tổng số ca mắc, trong khi đó trong khu phong tỏa chiếm 41% - thông tin từ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong buổi làm việc trực tuyến với các quận huyện và TP Thủ Đức ngày 16/8. 

Theo báo cáo của ngành y tế, trong ngày 16/8, đa phần F0 phát hiện trong cộng đồng, với 1.769 trường hợp, chiếm 53%. Đây là lần đầu tiên số ca trong cộng đồng tại TP cao hơn số ca đã được cách ly kể từ ngày 9/7. Theo số liệu từ cổng thông tin COVID-19 từ ngày 14 đến sáng 17-8, số F0 được phát hiện trong cộng đồng tăng mạnh tại quận 8, 3, 1, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh...

Tại quận 8, trong ngày 14/8, tỉ lệ ca F0 trong cộng đồng chiếm gần 77% so với tổng số ca mắc chung. Đến ngày 15/8, tỉ lệ này tăng vọt lên đến 85%. Ngày gần nhất 16-8, tỉ lệ F0 trong cộng đồng chiếm hơn 76%.

Còn tại quận Bình Tân, trong ngày 14/8, tỉ lệ số F0 qua tầm soát cộng đồng và bệnh viện chiếm 58%. Hai ngày sau (16/8), tỉ lệ này tăng lên 68%.

Riêng tại quận 1, sau nhiều ngày ghi nhận hàng chục ca cộng đồng thì đến ngày 16/8 có đến 142 ca cộng đồng và trong bệnh viện, chiếm gần 80% tổng số ca được phát hiện trong ngày (178 ca).  Quận 1 cũng là địa phương vừa phát hiện ổ dịch dân cư mới tại đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh (còn gọi là khu Chợ Gà, Chợ Gạo).

Cảnh báo: F0 trong cộng đồng tại TP.HCM đang tăng mạnh, đặc biệt ở quận 1, quận 3, quận 8, Bình Tân, Tân Phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Theo Tiền Phong, kế hoạch của UBND TPHCM, việc phòng chống dịch sẽ thực hiện qua 3 giai đoạn.

Từ ngày 15/8 đến ngày 22/8, TPHCM sẽ nỗ lực kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do COVID-19; không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị. TPHCM xác định chiến lược chuyển đổi "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng"; mở rộng "vùng xanh" tại các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Từ ngày 23/8 đến ngày 31/8, TPHCM sẽ dần mở rộng "vùng xanh" trên địa bàn, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh tại các quận 5, 7, 11, Phú Nhuận và các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè.

Từ ngày 1/9 đến 15/9, TPHCM sẽ duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày. Số nhập viện dưới 2.000 người mỗi ngày (tương đương dưới 200 trường hợp/triệu dân), đảm bảo hơn 70% người dân (trên 18 tuổi) được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và 15% người dân được tiêm mũi 2.

TPHCM tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 16/8 đến 15/9. Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các quận, huyện và TP Thủ Đức phải thực hiện nghiêm tinh thần "ai ở đâu ở đó". Tuyệt đối không để xảy ra giãn cách xã hội theo hình thức, hoặc ngoài chặt, trong lỏng.

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