Quan trọng: F0 cách ly tại nhà ở TP.HCM được chăm sóc, cấp cứu ra sao?

F0 phải được quản lý bằng phần mềm hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19 kể cả những người tự khai báo là F0 qua ứng dụng “khai báo y tế điện tử” do tự làm xét nghiệm, những người có triệu chứng nghi ngờ nhưng chưa được khám tầm soát qua báo cáo của Tổ COVID-19 cộng đồng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM vừa hướng dẫn cập nhật gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) gửi các bệnh viện công lập, ngoài công lập, bệnh viện thu dung điều trị COVID-19, trung tâm y tế TP Thủ Đức các quận huyện và cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn.

Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn F0 cách ly tại nhà phải mang khẩu trang thường xuyên, trừ khi ăn uống, vệ sinh cá nhân. Thay khẩu trang 2 lần/ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang. Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần/ngày, hoặc khi cảm thấy có dấu hiệu sốt. Khai báo y tế mỗi ngày ít nhất 1 lần hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng “Khai báo y tế điện tử”. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng , uống nhiều nước; tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày (hít sâu thở từ từ).

Theo đó, đối tượng áp dụng gói chăm sóc sức khỏe tại nhà là các F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng mức độ nhẹ (không có suy hô hấp, đo nồng độ oxy SpO2 > 96%, nhịp thở < 20 lần/phút), dưới 45 tuổi, không có bệnh nền, không đang mang thai, không béo phì.

Có số điện thoại của nhân viên y tế để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ (tổng đài “1022”, số điện thoại của tổ phản ứng nhanh phường, xã, thị trấn, quận, huyện, TP Thủ Đức. Đồng thời, tất cả thành viên ở cùng nhà với người F0 phải khai báo sức khỏe qua phần mềm “khai báo y tế điện tử” mỗi ngày ít nhất một lần hoặc khi cần.

Sử dụng thuốc cho các F0 cách ly tại nhà

Các thuốc điều trị tại nhà bao gồm: thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng, thuốc kháng virus và các thuốc kháng viêm corticoid và kháng đồng dạng uống trong một số tình huống có chỉ định. Riêng thuốc kháng virus sẽ có hướng dẫn sử dụng khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chỉ định bệnh nhân sử dụng thuốc kháng viêm corticoid và kháng đồng dạng uống: người bệnh có triệu chứng sớm của suy hô hấp (cảm giác khó thở và lần/phút và/hoặc SpO2 < 95%, nếu có) và chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Cụ thể, đối với thuốc kháng viêm corticoid, có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau:

- Dexamethasone: Người lớn: 6 mg/lần/ngày, uống sau khi ăn (tốt nhất vào buổi sáng).

Nếu không có sẵn Dexamethasone, có thể sử dụng một trong các thuốc thay thế sau:

- Prednisolone: Người lớn: 40 mg/lần/ngày, uống sau khi ăn (tốt nhất vào buổi sáng).

- Hoặc: Methylprednisolone: Người lớn: 16 mg/lần, uống 2 lần/ngày cách 12 giờ, uống sau khi ăn (buổi sáng và buổi tối).

Lưu ý người có bệnh dạ dày cần uống kèm thuốc dạ dày. Nếu có đáp ứng tốt, thời gian sử dụng tối đa là 7 ngày.

Thuốc kháng đông dạng uống, có thể sử dụng: Rivaroxaban (Liều lượng: 10mg, uống 1 lần/ngày) hoặc: Apixaban (Liều lượng: 2,5mg, uống 2 lần/ngày.)