Khó lường: Em bé được phát hiện mắc Covid-19 chỉ sau 10 ngày chào đời, mẹ cũng dương tính với SARS-CoV-2

Tin y tế 11/08/2021 20:53

Hơn 10 ngày sau khi sinh, bé gái và mẹ được phát hiện dương tính với Covid-19.

Theo Tiền Phong, chiều 11/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng có kết quả xét nghiệm dương tính của 2 mẹ con chị L.H.N.N. (24 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu).

Theo thông tin dịch tễ, chị N. được chồng chở bằng ôtô của gia đình lên TP. Sóc Trăng để sinh con vào khuya 29/7. Sau khi chào đời, bé gái cùng mẹ nằm viện đến sáng 2/8, đến chiều mẹ con chị N. được chồng chở về quê. Sau khi khai báo y tế tại chốt kiểm soát COVID-19 tại vòng xoay Tân Quy - Vĩnh Phước, vợ chồng chị N. được cán bộ trực hướng dẫn về Trạm Y tế phường 1 (thị xã Vĩnh Châu) khai báo tiếp. Sau đó, vợ chồng chị N. và cháu bé được đưa vào Trung tâm Y tế Vĩnh Châu để cách ly tập trung.

Ngày 10/8, CDC Sóc Trăng có kết quả xét nghiệm mẫu gộp dương tính của vợ chồng chị N. và cháu bé. Sáng 11/8, kết quả xét nghiệm PCR mẫu đơn xác định con chị N. dương tính SARS-CoV-2. Chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm chị N. dương tính SARS-CoV-2, còn chồng chị âm tính. Các chuyên gia y tế nhận định có khả năng cháu bé bị nhiễm nCoV từ mẹ.

Khó lường: Em bé được phát hiện mắc Covid-19 chỉ sau 10 ngày chào đời, mẹ cũng dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tính từ ngày 27/4 đến 15h ngày 11/8/2021, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 487 trường hợp dương tính với Covid-19. Số ca mắc mới trong ngày 11/8 là 32 trường hợp, có 10 người xuất viện trong ngày. Số ca tử vong cộng dồn là 7 trường hợp.

Theo báo Giao thông, cũng trong chiều ngày 11/8, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực dân cư ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới (huyện Mỹ Xuyên) vì có nhiều ca mắc COVID-19 ở địa phương này. Theo quyết định, tỉnh Sóc Trăng thiết lập cách ly y tế đối với ấp Phú Giao (cầu Xẻo Tra, dọc Quốc lộ 1A), xã Thạnh Quới gồm 89 hộ với 312 nhân khẩu. Thời gian áp dụng 15 ngày kể từ 17 giờ ngày 11/8.

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