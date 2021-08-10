NÓNG: Một bệnh nhân 5 tuổi mắc Covid-19 tử vong ở Phú Yên

Tin y tế 10/08/2021 11:09

Bệnh nhân 5 tuổi mắc Covid-19 tử vong sau 1 ngày nhập viện.

Dẫn tin từ báo Người lao động, sáng 10/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết từ 19 giờ ngày 9/8 đến 8 giờ ngày 10/8, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 3 trường hợp đã tử vong. Tất cả các bệnh nhân này đều sinh sống tại thành phố Tuy Hòa và có bệnh nền trước khi nhiễm SARS-CoV-2.

Đáng nói, trong số này, có 1 bệnh nhân mới sinh năm 2016.  Đó là bệnh nhân BN181918 (sinh năm 2016, ngụ phường 7, TP Tuy Hoà, Phú Yên). Bệnh nhân nhập viện lúc 17 giờ ngày 8/8 và đã tử vong lúc 7 giờ 30 phút ngày 9/8. Bệnh nhân này được chẩn đoán tử vong do viêm phổi nặng biến chứng ARDS do SARS-CoV-2, có tiền sử bại não.

Hai trường hợp tử vong còn lại bị là bệnh nhân BN60250 (SN 1953, ngụ xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Phú Yên). Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do viêm phổi nặng biến chứng ARDS- choáng nhiễm trùng/ nhiễm SARS-CoV-2/ tăng huyết áp trên nền tai biến mạch máu não cũ.

Bệnh nhân BN78282 (SN 1951, ngụ phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên), tử vong vì viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, trên nền bệnh mạch vành đặt stent cách 4 năm.

NÓNG: Một bệnh nhân 5 tuổi mắc Covid-19 tử vong ở Phú Yên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết phát hiện thêm 36 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này lên 1.958 người. Trong số này đã điều trị khỏi bệnh 1.083 trường hợp, 17 trường hợp bị tử vong. Trong số 858 bệnh nhân còn đang được điều trị, có 10 trường bệnh nặng và nguy kịch phải thở máy, trong đó có 3 ca phải lọc máu liên tục.

Theo Thanh Niên, trước tình hình các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 chủ yếu phát hiện trong khu vực phong tỏa, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương, nhất là thành phố Tuy Hòa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

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