Bất chấp giãn cách xã hội, nam bác sĩ trốn về quê thắp nhang cho cha, sau đó phát hiện nhiễm Covid-19

Tin y tế 07/08/2021 17:06

Trốn về quê trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội, nam bác sĩ khiến 78 người khác liên lụy.

Thông tin trên Zing sáng 7/8, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng (Bệnh viện Sản - Nhi), cho biết đơn vị đã có một nam bác sĩ T., 29 tuổi nhiễm SARS-CoV-2 làm việc tại khoa Ngoại nhi. Người này được chuyển đến Bệnh viện 30/4, TP Sóc Trăng, để cách ly và điều trị.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi, bác sĩ T. quê ở ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng. Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ 19/7), bệnh viện bố trí nơi ăn, ở tại đơn vị cho tất cả cán bộ y tế có nhà ngoài địa bàn TP.Sóc Trăng.

Bác sĩ T. lấy lý do có người thân ở đường Nguyễn Văn Linh, TP Sóc Trăng nên xin không ở lại bệnh viện. Trong lúc giãn cách xã hội nhưng bác sĩ này trốn về quê để thắp nhang cho cha trong ngày giỗ 30/7. Khi vụ việc được phát hiện, bác sĩ T. khai rằng đã xin một người tên Tài, là phó chủ tịch xã Thuận Hưng để qua chốt và còn ôm cổ người này”, Zing dẫn lời bác sĩ Hà. 

Bất chấp giãn cách xã hội, nam bác sĩ trốn về quê thắp nhang cho cha, sau đó phát hiện nhiễm Covid-19 - Ảnh 1
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Zing

 Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, Bệnh viện Sản - Nhi thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và chữa bệnh thông thường từ chiều 6/8. Trên 350 cán bộ, nhân viên còn lại của bệnh viện và 216 bệnh nhân, người nuôi bệnh được xét nghiệm cho kết quả âm tính với nCoV. Liên quan đến nam bác sĩ nhiễm Covid-19 này, Bệnh viện Sản - Nhi đưa 78 F1 đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng, kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.

Nguồn trên cũng dẫn tin từ CDC tỉnh Sóc Trăng cho biết, vợ, chồng ông Nguyễn Tấn Tài, Phó chủ tịch UBND xã Thuận Hưng, đã có kết quả xét nghiệm rRT-PCR dương tính SARS-CoV-2. Ngoài 2 người này, ổ dịch tại đám tang nhà bà T.T.T. gần nhà ông Tài có 2 người ở xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú) và 1 người ở xã Phú Tân (huyện Châu Thành) mắc Covid-19.

Theo điều tra dịch tễ, bà T. bị bệnh hiểm nghèo. Trước khi gia đình xin đưa về nhà và tử vong sáng 29/7, người phụ nữ này điều trị tại khoa Nhiễm E của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Ngày 2/8, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng phát hiện một bảo vệ dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ngành y tế xác định mẹ, con gái và một người họ hàng của bà T. nhiễm nCoV. Truy vết các trường hợp liên quan F0, cơ quan chức năng phát hiện gia đình bà T. đã tổ chức đám tang từ 29-31/7. Khoảng 20 người ở huyện Mỹ Tú và 2 xã của huyện Châu Thành đến chia buồn với gia đình. Họ không biết mẹ, con ruột và một người thân của bà T. nhiễm SARS-CoV-2.

Trong những người dự đám tang có vợ của ông Tài, người được phân công phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Trước khi được đưa đi cách ly, điều trị Covid-19, ông Tài bị UBND huyện Mỹ Tú đình chỉ công tác vào chiều 5/8. 

 

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