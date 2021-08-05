Trong 3 ngày tổ chức đám tang cho con gái F0, đã có hàng chục người từ nhiều xã xung quanh đến tham dự. Hiện tại, ngành y tế đã truy vết được các F1, F2.

Mới đây, ngày 5/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 2 huyện Mỹ Tú và Châu Thành (Sóc Trăng) truy vết các trường hợp dự đám tang con gái của F0. Theo Zing News, đám tang được tổ chức tại nhà bà T.T.T., ở ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú từ 13 giờ ngày 29/7 đến 9 giờ ngày 31/7. Đáng nói, thời điểm này, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. Trước khi mất, bà T. từng nằm điều trị tại khoa Nhiễm E của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Trong khoảng thời gian này, mẹ của bà T. đã trực tiếp chăm sóc con gái. Đến ngày 2/8, sau khi phát hiện bảo vệ trực tại khoa Cấp cứu tổng hợp và khoa Nhiễm E dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ những người có liên quan. Qua đó, ngành y tế đã phát hiện, mẹ, con gái và một người họ hàng khác của bà T. nhiễm bệnh.

Bệnh viện nơi bà T. từng điều trị - Ảnh: Zing Thông tin trên Zing, ông Nguyễn Văn Thứ, Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú cho biết khi đám tang bà T. được tổ chức, đã có 129 người tới dự, gồm 4 người ở huyện Châu Thành, còn lại là huyện Mỹ Tú. Ông cũng nói thêm: "Đến nay, qua quá trình truy vết, cơ quan chức năng đã phát hiện được 54 F1, 188 F2 có liên quan đến "ổ dịch" phức tạp nhất huyện". Tuy nhiên, đến chiều 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết đám tang chỉ có khoảng 20 người dự, không nhiều như thông tin ban đầu được lãnh đạo huyện cung cấp. Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú Nguyễn Việt Phú sau đó cũng xác nhận: “Số liệu 129 là xã cộng lại từ những người gửi tiền đi đám tang rồi báo về huyện. Các anh ở xã đang rối nên báo con số đi đám tang nhiều chứ người dân đâu dám đi đông vậy đâu”. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 2 huyện Mỹ Tú và Châu Thành báo cáo về việc nhiều người dự đám tang tại nhà bà T. Theo lãnh đạo địa phương, đám tang này có nhiều người từ các xã khác đến dự. Đáng nói, cũng theo nguồn trên, đã có người trong gia đình và một số khách đến dự đám tang mắc Covid-19.

Sau vụ việc, hai huyện Mỹ Tú và Châu Thành cũng đang khẩn trương tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm, lơ là phòng dịch.

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