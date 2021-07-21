15 điều bắt buộc người ở cùng F1 đang được cách ly y tế tại nhà phải tuân thủ, rất có ích trong mùa dịch

Tin y tế 21/07/2021 18:13

HCDC vừa chia sẻ về những lưu ý cho những người ở cùng F1 đang được cách ly y tế tại nhà để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh.

Thành phố Hồ Chí Minh đang sẵn sàng phương án cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp F1 có đủ điều kiện đáp ứng. Chiều 21/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát thông tin mới nhất về quy định 15 điều cần tuân thủ của người ở cùng F1 đang được cách ly y tế tại nhà, cụ thể: 

- Người ở cùng nhà hay người chăm sóc, hỗ trợ phải ký cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch Covid-19.

- Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly.

- Thực hiện thông điệp 5K.

- Không tiếp xúc với người cách ly.

- Hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly y tế tại nhà.

- Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền cần người chăm sóc, hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc, hỗ trợ cách ly cùng và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

- Cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly hàng ngày.

- Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở.

- Thu gom chất thải từ phòng cách ly đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, quản lý chất thải.

- Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế.

- Tự theo dõi sức khỏe. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế.

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà ở hàng ngày.

- Tất cả người ở cùng nhà được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly (trừ người ở cùng nhà đã chuyển đi ở nơi khác).

- Trường hợp có người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc, hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.

- Sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu.

15 điều bắt buộc người ở cùng F1 đang được cách ly y tế tại nhà phải tuân thủ, rất có ích trong mùa dịch - Ảnh 1
Ảnh: HCDC

 Trước đó, HCDC cũng đưa ra 10 điều lưu ý dành cho trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà, bao gồm:

- Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác. Không tiếp xúc với động vật nuôi.

- Luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng VHD (VietNam Health Declaration) – phần mềm quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà hoặc Bluezone trong suốt thời gian cách ly.

- Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp.

- Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc, hỗ trợ (nếu có) sẽ đo cho người cách ly.

- Không dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác.

- Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày.

- Tự phân loại chất thải lây nhiễm và chất thải sinh hoạt.

- Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo quy định.

- Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 ít nhất 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly.

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