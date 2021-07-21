Người đàn ông F1 tử vong tại Khu cách ly y tế ở Khánh Hòa: Không mắc Covid-19, bị nấc cụt, khó thở trước khi mất

Tin y tế 21/07/2021 09:05

Trưa 20/7, mạng xã hội lan truyền thông tin có một F1 tử vong tại khu cách ly tập trung ở một trường đại học trên địa bàn TP.Nha Trang. Hiện đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của người này.

Ngày 20/7, bác sĩ Bùi Xuân Minh – Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa chia sẻ trên báo Khánh Hòa Online thông tin cụ thể về trường hợp F1 tử vong tại khu cách ly tập trung ở một trường đại học thuộc TP. Nha Trang. Theo đó, trường hợp này ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), đang thực hiện cách ly y tế cùng với 3 người con trong gia đình. Gia đình bệnh nhân có tiếp xúc với một trường hợp F0 và ngày 7/7, và được đưa vào khu cách ly ngày 9/7, cả gia đình 4 người được bố trí ở chung một phòng.

Sáng 20/7, khoảng 8 giờ, con gái của người này có báo cho cán bộ y tế khi thấy người bố có triệu chứng ngưng thở, đề nghị cấp cứu. Ngay sau đó, cán bộ y tế ở khu cách ly đã kiểm tra, cấp cứu sơ bộ và gọi cho cấp cứu đến đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Khoảng 8 giờ 20 phút xe cấp cứu có mặt, đội ngũ bác sĩ tiến hành cấp cứu bệnh nhân, tuy nhiên bệnh nhân không qua khỏi. 

Qua thông tin người nhà bệnh nhân cung cấp, trước khi vào đây, sức khỏe bệnh nhân bình thường, tiền sử thi thoảng có nấc cụt. Cách đây 2,3 ngày có nấc cụt hơn 1 giờ đồng hồ, sau đó thì hết. Đến sáng 20/7, sau khi ăn sáng xong, trường hợp này lại bị nấc cụt và kêu mệt, khó thở, thở yếu, bắt đầu tím tái. 

Người đàn ông F1 tử vong tại Khu cách ly y tế ở Khánh Hòa: Không mắc Covid-19, bị nấc cụt, khó thở trước khi mất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Bác sĩ Bùi Xuân Minh chia sẻ thêm, trường hợp này đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nên không phải tử vong vì mắc Covid-19. "Sau khi sự việc xảy ra, gia đình mong muốn được đưa cụ ông về an táng tại địa phương. Bác sĩ và cán bộ khu cách ly đã động viên gia đình để cơ quan chuyên môn đưa cụ ông về nhà Đại thể Bệnh viện Lao và Bệnh phổi xác minh nguyên nhân tử vong. Gia đình đã chấp nhận”. Được biết, cả gia đình 4 người đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

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