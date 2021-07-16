Những ngày gần đây, hình ảnh một nữ nhân viên y tế kiệt sức ngất xỉu trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm nhà dân ngày 13/7 được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo Thanh Niên, nữ nhân viên y tế ấy là chị Nguyễn Thị Thùy Linh (37 tuổi, Trạm Y tế phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM). Theo lời chị Linh, khu vực lấy mẫu ở phường 2, Q.Tân Bình có nhiều ca lây nhiễm nhưng người dân vẫn đi ra đường nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế đến nơi lấy mẫu thì bị nhiều người chửi bới vì "làm không đảm bảo sẽ lây dịch bệnh cho họ". Dù chị Linh và các đồng nghiệp có giải thích rõ là luôn làm đúng theo quy trình, nhưng người dân vẫn không chịu hợp tác. "Nhiều người không chịu hợp tác lấy mẫu và chửi bới không ra gì nữa. Nên thật sự là quá vất vả cho tụi mình”, chị Linh tâm sự.

Nữ nhân viên y tế kiệt sức ngất xỉu trong tiết trời nắng nóng ở TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ về thời điểm ngất xỉu, chị Linh cho biết sau khi thực hiện lấy mẫu một số hộ dân, chị đã thấy hơi choáng váng rồi nhưng vì thấy còn nhiều trường hợp chưa làm xong nên chị sang phụ. Tuy nhiên, khi đến đây, chị bị nhiều người la mắng nên định bụng rút ra để nghỉ ngơi tí. Nhưng vừa đi ra là chị té xỉu.