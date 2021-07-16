Chạnh lòng nữ nhân viên y tế bị người dân la mắng, ngất xỉu khiến đồng nghiệp bật khóc ở TP.HCM: 'Họ chửi bới không ra gì'

Xã hội 16/07/2021 16:40

Tâm sự của một nữ nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ trong tâm dịch khiến nhiều người nhói lòng.

Những ngày gần đây, hình ảnh một nữ nhân viên y tế kiệt sức ngất xỉu trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm nhà dân ngày 13/7 được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo Thanh Niên, nữ nhân viên y tế ấy là chị Nguyễn Thị Thùy Linh (37 tuổi, Trạm Y tế phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM). Theo lời chị Linh, khu vực lấy mẫu ở phường 2, Q.Tân Bình có nhiều ca lây nhiễm nhưng người dân vẫn đi ra đường nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế đến nơi lấy mẫu thì bị nhiều người chửi bới vì "làm không đảm bảo sẽ lây dịch bệnh cho họ". Dù chị Linh và các đồng nghiệp có giải thích rõ là luôn làm đúng theo quy trình, nhưng người dân vẫn không chịu hợp tác. "Nhiều người không chịu hợp tác lấy mẫu và chửi bới không ra gì nữa. Nên thật sự là quá vất vả cho tụi mình”, chị Linh tâm sự.

Chạnh lòng nữ nhân viên y tế bị người dân la mắng, ngất xỉu khiến đồng nghiệp bật khóc ở TP.HCM: 'Họ chửi bới không ra gì' - Ảnh 1
Nữ nhân viên y tế kiệt sức ngất xỉu trong tiết trời nắng nóng ở TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên

 Chia sẻ về thời điểm ngất xỉu, chị Linh cho biết sau khi thực hiện lấy mẫu một số hộ dân, chị đã thấy hơi choáng váng rồi nhưng vì thấy còn nhiều trường hợp chưa làm xong nên chị sang phụ. Tuy nhiên, khi đến đây, chị bị nhiều người la mắng nên định bụng rút ra để nghỉ ngơi tí. Nhưng vừa đi ra là chị té xỉu. 

Một nữ đồng nghiệp chụp lại khoảnh khắc chị Linh ngất xỉu ngậm ngùi cho biết: “Lúc đó mình vừa ra cởi xong bộ đồ bảo hộ, thì chị Linh ra chưa tới nơi đã xỉu ngã xuống đất. Mọi người đều hoảng và lo lắng. Bản thân mình thì đã bật khóc khi chị Linh tỉnh lại". Cũng theo lời người này, suốt 3 tháng ròng rã chống dịch, hôm nay lần đầu tiên chị Linh gục ngã. "Dịch bệnh quá nguy hiểm, tụi mình cũng đã cố gắng hết sức, chỉ mong người dân hợp tác và ý thức hơn nữa trong cuộc chiến chống dịch này”, chị Linh cũng như nhiều nhân viên y tế gửi gắm.

Chạnh lòng nữ nhân viên y tế bị người dân la mắng, ngất xỉu khiến đồng nghiệp bật khóc ở TP.HCM: 'Họ chửi bới không ra gì' - Ảnh 2
Dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chị Linh và các đồng nghiệp vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan - Ảnh: Thanh Niên

 Với tinh thần đồng lòng, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh, suốt thời gian qua, cư dân mạng cũng xúc động trước hình ảnh các nhân viên y tế ở tuyến đầu khẩn trương thực hiện công việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, nỗ lực điều trị bệnh nhân với ý chí cao nhất.

Chạnh lòng nữ nhân viên y tế bị người dân la mắng, ngất xỉu khiến đồng nghiệp bật khóc ở TP.HCM: 'Họ chửi bới không ra gì' - Ảnh 3
Bác sĩ Đặng Minh Hiệu (Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) xuống tóc trước giờ lên đường chi viện chống dịch tại Bắc Giang gây xúc động mạnh - Ảnh: Internet
Chạnh lòng nữ nhân viên y tế bị người dân la mắng, ngất xỉu khiến đồng nghiệp bật khóc ở TP.HCM: 'Họ chửi bới không ra gì' - Ảnh 4
Hình ảnh chiếc xe ba gác chở nhân viên y tế vào vùng dịch - Ảnh: Internet
Chạnh lòng nữ nhân viên y tế bị người dân la mắng, ngất xỉu khiến đồng nghiệp bật khóc ở TP.HCM: 'Họ chửi bới không ra gì' - Ảnh 5
Trong tiết trời nóng bức, mặc đồ bảo hộ quả là "cực hình" nhưng những y bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch đã phải mặc suốt ngày đêm - Ảnh: Internet

 Hay mới đây, những bức ảnh chụp các cán bộ y tế đang khoác vai nhau, dầm mưa để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch đang được lan tỏa trên mạng xã hội cũng khiến người xem xót xa và cầu mong dịch bệnh sẽ sớm qua đi để người dân được trở về cuộc sống bình thường.

Chạnh lòng nữ nhân viên y tế bị người dân la mắng, ngất xỉu khiến đồng nghiệp bật khóc ở TP.HCM: 'Họ chửi bới không ra gì' - Ảnh 6
Những chiến sĩ "áo xanh" ngồi sát lại gần nhau, cùng ôm nhau động viên vượt qua gió mưa bão bùng để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm nhất - Ảnh: Internet

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