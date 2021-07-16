Tâm sự của một nữ nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ trong tâm dịch khiến nhiều người nhói lòng.
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Những ngày gần đây, hình ảnh một nữ nhân viên y tế kiệt sức ngất xỉu trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm nhà dân ngày 13/7 được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo Thanh Niên, nữ nhân viên y tế ấy là chị Nguyễn Thị Thùy Linh (37 tuổi, Trạm Y tế phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM). Theo lời chị Linh, khu vực lấy mẫu ở phường 2, Q.Tân Bình có nhiều ca lây nhiễm nhưng người dân vẫn đi ra đường nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế đến nơi lấy mẫu thì bị nhiều người chửi bới vì "làm không đảm bảo sẽ lây dịch bệnh cho họ". Dù chị Linh và các đồng nghiệp có giải thích rõ là luôn làm đúng theo quy trình, nhưng người dân vẫn không chịu hợp tác. "Nhiều người không chịu hợp tác lấy mẫu và chửi bới không ra gì nữa. Nên thật sự là quá vất vả cho tụi mình”, chị Linh tâm sự.
Chia sẻ về thời điểm ngất xỉu, chị Linh cho biết sau khi thực hiện lấy mẫu một số hộ dân, chị đã thấy hơi choáng váng rồi nhưng vì thấy còn nhiều trường hợp chưa làm xong nên chị sang phụ. Tuy nhiên, khi đến đây, chị bị nhiều người la mắng nên định bụng rút ra để nghỉ ngơi tí. Nhưng vừa đi ra là chị té xỉu.
Một nữ đồng nghiệp chụp lại khoảnh khắc chị Linh ngất xỉu ngậm ngùi cho biết: “Lúc đó mình vừa ra cởi xong bộ đồ bảo hộ, thì chị Linh ra chưa tới nơi đã xỉu ngã xuống đất. Mọi người đều hoảng và lo lắng. Bản thân mình thì đã bật khóc khi chị Linh tỉnh lại". Cũng theo lời người này, suốt 3 tháng ròng rã chống dịch, hôm nay lần đầu tiên chị Linh gục ngã. "Dịch bệnh quá nguy hiểm, tụi mình cũng đã cố gắng hết sức, chỉ mong người dân hợp tác và ý thức hơn nữa trong cuộc chiến chống dịch này”, chị Linh cũng như nhiều nhân viên y tế gửi gắm.
Với tinh thần đồng lòng, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh, suốt thời gian qua, cư dân mạng cũng xúc động trước hình ảnh các nhân viên y tế ở tuyến đầu khẩn trương thực hiện công việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, nỗ lực điều trị bệnh nhân với ý chí cao nhất.
Hay mới đây, những bức ảnh chụp các cán bộ y tế đang khoác vai nhau, dầm mưa để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch đang được lan tỏa trên mạng xã hội cũng khiến người xem xót xa và cầu mong dịch bệnh sẽ sớm qua đi để người dân được trở về cuộc sống bình thường.