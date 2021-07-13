'Sợ' cách ly, nam bệnh nhân ở TP.HCM bay lòng vòng qua nhiều tỉnh, lây Covid-19 cho nhiều người

Xã hội 13/07/2021 09:48

Sau khi phát hiện bệnh nhân có biểu hiện khai báo không trung thực để trốn cách ly tập trung, ngành y tế đã truy vết được 4 trường hợp dương tính Covid-19 liên quan đến người này.

Theo thông tin từ Vietnamnet, nam bệnh nhân 27910 tên D. (49 tuổi, Quận 8, TP.HCM) là quản lý điều hành dự án bất động sản, phát hiện mắc Covid-19 ở Quảng Nam. Tuy nhiên, người này có những biểu hiện khai báo không trung thực để trốn cách ly tập trung. 

Cụ thể, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, ngày 4/7, ông D. từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN0128 lúc 12h45. Tại sân bay Đà Nẵng, kiểm dịch y tế và lực lượng chức năng đã yêu cầu ông này về cách ly tập trung 21 ngày do đến từ vùng dịch. Người này không đồng ý mà xin cách ly tạm một đêm ở Đà Nẵng, chờ chuyến bay sáng hôm sau để về lại TP.HCM. Sau đó ông về khách sạn được chỉ định cách ly phòng chống Covid-19 trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà).

'Sợ' cách ly, nam bệnh nhân ở TP.HCM bay lòng vòng qua nhiều tỉnh, lây Covid-19 cho nhiều người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Lao động

 Tuy nhiên, sáng 5/7, ông D. không bay vào TP.HCM mà lại đáp chuyến bay QH104 từ Đà Nẵng ra Hà Nội lúc 10h35. Ngày 6/7, người này bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN171 lúc 13h25 và không đi cách ly tập trung do không phải diện bay về từ vùng dịch. Sau đó, ông D. vào TP.Hội An (Quảng Nam) lưu trú tại 1 villa ở phường Tân An đã được công ty thuê trước và khai báo y tế. Từ tối 7/7, người này xuất hiện triệu chứng sốt. Đến ngày 10/7, vẫn còn mệt mỏi, nóng mũi, đau đầu nên ông D. liên hệ với y tế địa phương, được đưa đến Bệnh viện Vĩnh Đức lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV.

Được biết, đến nay ngành y tế đã truy vết được 116 F liên quan đến ông D., trong đó phát hiện 4 trường hợp dương tính nCoV. "Hiện lãnh đạo TP đã giao Công an TP phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật với trường hợp này vì khai báo, thực hiện lộ trình không trung thực để lây nhiễm Covid-19", ông Phan Văn Sơn - Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng thông tin. 

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