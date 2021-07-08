NÓNG: Từ 0h ngày 9/7, TP.HCM tạm dừng dịch vụ ăn uống mang về, xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng

Quy định này được TP.HCM áp dụng trong 15 ngày từ 0h ngày 9/7.

Thông tin mới nhất từ báo Tuổi Trẻ Online, UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16, yêu cầu thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/7. Theo đó, UBND TP yêu cầu tạm dừng hoạt động bán vé số của đại lý vé số và bán vé số dạo trên địa bàn TP, tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7.

Đối với chợ đầu mối, chợ truyền thống, nếu không đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch thì tạm thời đóng cửa và thực hiện các biện pháp khắc phục. Các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu…); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động. TP.HCM tạm dừng hoạt động bán vé số và dịch vụ ăn uống mang về trong 15 ngày từ 0h ngày 9/7 - Ảnh minh họa: Vietnamnet Đáng chú ý trong đó là nội dung TP.HCM đặc biệt yêu cầu tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp ra đường không đúng quy định và không có lý do chính đáng. Những trường hợp thật sự cần thiết được chấp nhận như: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ hoặc làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở khác được quy định.

Trường hợp ra khỏi nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Từ ngày 27/4 đến sáng 8/7, TP.HCM ghi nhận 8.385 ca mắc mới, đang là ổ dịch lớn nhất trên cả nước. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều tối 7/7, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã công bố áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn TP.HCM trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7. Đây là lần thứ 4 TP.HCM thay đổi, kéo dài biện pháp giãn cách xã hội. Thành phố đã trải qua 2 đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 31/5 đến hết 18/6; từ 19/6 đến nay, thành phố áp dụng Chỉ thị 10.

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