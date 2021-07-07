SỐC: Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đau đớn nhảy lầu sau 5 ngày chờ đợi giường bệnh

Đời sống 07/07/2021 17:52

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã quyết định kết thúc cuộc đời khi bệnh viện hết giường. Sự việc đã cho thấy mức độ thảm khốc do dịch bệnh gây ra ở đất nước Thái Lan.

Những ngày này, số người bệnh nhiễm Covid-19 tại nhiều quốc gia vẫn liên tục tăng nhanh đến mức đáng báo động. Thái Lan cũng là một trong số đó. Đáng nói, nguồn cung cấp oxy và giường bệnh đã hết tại nhiều bệnh viện ở đất nước này, khiến không ít người mắc Covid-19 phải chết vì không thể thở ở nhà hoặc ngoài đường phố.

Báo chí Bangkok hôm 6/7 đưa tin bệnh nhân tên Sujittra Sae Heng (51 tuổi) ở Thái Lan đã nhảy lầu tại nhà sau khi được phát hiện dương tính với Covid-19 và chờ 5 ngày vẫn chưa được nhập viện khiến dư luận rơi nước mắt thương xót.

SỐC: Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đau đớn nhảy lầu sau 5 ngày chờ đợi giường bệnh - Ảnh 1
Nguồn cung cấp oxy và giường bệnh đã hết tại nhiều bệnh viện ở Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Một quan chức địa phương cho biết bà Sujittra là tiểu thương buôn bán tại chợ và sống cùng nhà với 3 thành viên khác. Bà xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện Mitrpracha Hospital hôm 30/6 và có kết quả dương tính một ngày sau đó. Bác sĩ đã hướng dẫn bà tự cách ly tại nhà và gọi đường dây nóng để được xe cấp cứu đưa đi chữa trị. Tuy nhiên, vì bệnh viện đã quá tải nên bà được hướng dẫn phải chờ đợi. Vì quá căng thẳng và mệt mỏi, đến sáng 6/7, khi mọi người đang ngủ, bà đột ngột mở cửa sổ trên tầng 2 nhà mình và nhảy xuống dưới mặt đường.

Khi cảnh sát và các nhân viên cấp cứu đến nơi, họ xót xa chứng kiến người phụ nữ đáng thương đang nằm khóc lóc đau đớn trên con đường phía trước dãy nhà. Bà Sujittra sau đó bị chẩn đoán gãy chân trái và chấn thương đầu sau khi rơi từ tầng 2 nhà mình. 

SỐC: Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đau đớn nhảy lầu sau 5 ngày chờ đợi giường bệnh - Ảnh 2
Đã có 2.333 người chết vì Covid-19 ở Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Thái Lan, ngày 6/7, quốc gia này ghi nhận thêm 5.420 ca mắc Covid-19 và 57 ca tử vong, nâng tổng số lên 294.653 ca mắc và 2.333 ca tử vong. Kèm theo đó, hệ thống y tế đã bị quá tải và tình trạng thiếu giường bệnh, ô xy, nhân viên y tế diễn ra ở nhiều nơi.

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