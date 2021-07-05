Từ trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được tin báo về một sự kiện bất động sản tổ chức tại nhà hàng trên đường Trường Chinh, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài bất chấp lệnh cấm.

Dẫn tin từ Báo Tiền Phong, ngày 4/7, lực lượng chức năng thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phối hợp với phường Tân Phú, bắt quả tang một địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn trên địa bàn vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo thống kê, có tất cả 122 người bao gồm cả khách và nhân viên có mặt tại nhà hàng. Phần lớn đều có hộ khẩu tại Bình Phước, một số khác thì đến từ các tỉnh thành lân cận. Đáng nói là xung quanh khuôn viên nhà hàng có rất nhiều ô tô mang biển số ngoại tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh… đều là những nơi dịch bệnh đang bùng phát.

Nắm được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài và UBND phường Tân Phú đã lập tức đến hiện trường. Toàn bộ nhà hàng bị phong tỏa và yêu cầu dừng ngay sự kiện để triển khai biện pháp phòng chống dịch.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, một số người xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Song trong số đó cả cả giấy xét nghiệm đã quá 5 ngày.

Tất cả những người tham gia đều bị xử phạt - Ảnh: Internet

Toàn bộ những người có mặt tại sự kiện đã được yêu cầu khai báo y tế, lấy xét nghiệm nhanh tại chỗ và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực. Lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, lập biên bản để xử lí theo quy định.

Ngay cùng ngày, UBND thành phố Đồng Xoài đã ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với sự kiện này. Trong đó, chủ doanh nghiệp đứng ra tổ chức sự kiện bị phạt 15 triệu đồng về hành vi tổ chức tập trung đông người. Ngoài ra 13 cá nhân khác, mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi đến từ vùng dịch, qua chốt kiểm dịch nhưng không khai báo y tế.

UBND phường Tân Phú ra quyết định xử phạt 108 cá nhân 2 triệu đồng/người về hành vi không thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn tin từ Báo Thanh Niên cho biết, qua lấy mẫu test nhanh cho thấy 85/85 mẫu xét nghiệm với Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

Rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi vô ý thức này - Ảnh chụp màn hình FB

Dư luận đã tỏ ra vô cùng bất bình khi những người này coi thường các quy định về phòng chống dịch bệnh. Bởi điều này sẽ khiến dịch Covid-19 càng khó kiểm soát hơn và nỗ lực của ngành y tế cũng coi như vô ích.

Trong một diễn biến liên quan, sáng 5/7, ngành y tế Bình Phước thông tin, vừa ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại huyện Chơn Thành.

Ca dương tính thứ 4 tại Bình Phước này là một tiểu thương buôn bán hải sản tại ngã tư Minh Thành, đang ở nhà trọ tại ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (gần ngã tư Minh Thành). Trường hợp này đi lấy hải sản từ chợ Bình Điền, TPHCM về xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, kinh doanh.

Hi vọng mọi người sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối không tụ tập đông người, đặc biệt hạn chế đến nơi có dịch nếu không có việc thực sự cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.