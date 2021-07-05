Tin dịch 5/7: TP.HCM vượt mốc 6.000 ca Covid-19, thí điểm cách ly F1 tại nhà theo 'công thức 14-14'

Trong đó, 121 trường hợp là những người từng tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 đã được truy vết, cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa. 45 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ, chưa rõ nguồn lây. Thành phố đang hoàn tất hồ sơ chi tiết của các trường hợp này.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 18h ngày 4/7 đến 6h ngày 5/7, thành phố ghi nhận thêm 175 trường hợp mắc Covid-19 (BN20054-BN20228).

Theo thông tin từ Vietnamnet, tính từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có tổng cộng 6.209 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Đây là địa phương có số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 cao nhất cả nước.

Ảnh minh họa: VTC

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM mới đây, thành phố đang trải qua 2 đợt dịch: đợt 1 từ 26/5 đến 14/6 với sự bùng phát của chuỗi nhóm truyền giáo Phục Hưng; đợt 2 từ 15/6 đến nay với nhiều chuỗi dịch trong cộng đồng.

Đặc biệt, từ ngày 15/6, các ca bệnh được ghi nhận chủ yếu ở khu nhà trọ, cụm dân cư, khu công nghiệp, tòa nhà văn phòng. Đây là những nơi nguy cơ rất cao, cùng với biến chủng Delta khiến sự lây lan tăng mạnh.

Trước tình hình ấy, trong cuộc họp gần đây giữa lãnh đạo TP.HCM với Trung ương, Bộ Y tế nhấn mạnh thành phố phải tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm. Năng lực ở đây không phải là số lượng xét nghiệm mà là khâu tổ chức xét nghiệm để làm sao không bỏ sót F0.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc thí điểm cách ly F1 tại nhà theo công thức 14-14 (14 ngày cách ly tập trung, 14 ngày cách ly tại nhà). Thành phố thành lập Trung tâm điều hành, điều phối công tác xét nghiệm để công tác tổ chức xét nghiệm vừa đáp ứng với tình hình hiện này vừa được nâng cao năng lực.

Ảnh: Bộ Y tế

Đợt dịch thứ tư hiện đã lan ra 54 tỉnh thành, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ninh Thuận, Bến Tre là hai tỉnh mới nhất ghi nhận ca nhiễm. Cả nước gần 16.500 bệnh nhân Covid-19 đợt này, nhiều nhất TP HCM 6.034 ca, Bắc Giang 5.713 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến nhanh, phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới do mầm bệnh đã lưu hành trong một thời gian dài tại nhiều nơi. Trong đó, các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch như nhà máy, khu công nghiệp, chợ dân sinh...

Do đó, HCDC khuyến cáo mỗi người dân cần phát huy tinh thần mỗi người là một chiến sĩ trong cuộc chiến này, thực hiện nghiêm Chỉ thị 10 của UBND Thành phố, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Những khu vực nguy cơ cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa để không cho dịch bệnh xâm nhập. Nếu xâm nhập, những nơi này cần giảm thiểu tác hại đến tổ chức, hoạt động của đơn vị.