Trong 215 trường hợp nhiễm mới được công bố, có 182 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong toả, 33 trường hợp đang điều tra dịch tễ. Thành phố đang hoàn tất hồ sơ chi tiết của các trường hợp này.

Theo HCDC, tính từ 18 giờ ngày 2/7 đến 6 giờ ngày 3/7, Thành phố ghi nhận thêm 215 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố với mã BN18146-BN18360. Thành phố đã ghi nhận gần 5.000 trường hợp mắc COVID-19.

Đặc biệt, thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, trong cùng một đợt, TP.HCM đang trải qua 2 làn sóng dịch bệnh đáng chú ý. Làn sóng thứ 1 từ 18-5 đến 14-6 với tâm điểm là chuỗi lây nhiễm tại nhóm truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp). Ổ dịch này bùng phát lan rộng khắp 21/22 quận, huyện và cho đến nay ghi nhận có gần 600 ca mắc COVID-19.

Đợt dịch lần thứ 4 phát sinh ở nước ta từ ngày 27-4. Nhưng thực tế phải đến ngày 18-5 TP.HCM mới chính thức có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng là một nhân viên công ty ở quận 3, cư trú tại chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức).

Ảnh minh họa: Báo Chính Phủ

Làn sóng thứ 2 bắt đầu từ ngày 15-6, từ vài ca chỉ điểm ban đầu đã dần xâm nhập sâu vào các khu nhà trọ, cụm dân cư, tòa nhà văn phòng, chung cư...Từ đó tiếp tục lan ra các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Nếu tính từ thời điểm phát sinh làn sóng dịch bệnh thứ 1 đến nay, chỉ khoảng 1 tháng rưỡi TP.HCM đã ghi nhận gần 5.000 ca mắc COVID-19. Cụ thể:

Từ 18-5 đến 16-6: 1.000 ca

Từ 16-6 đến 23-6: 2.000 ca

Từ 23-6 đến 26-6: 3.000 ca

Từ 26-6 đến 30-6: 4.000 ca

Từ 30-6 đến 3-7: 5.000 ca

Cũng theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, cao điểm trong 10 ngày (từ 23-6) đã có hơn 3.400 trường hợp mắc trong cộng đồng. Như vậy trung bình có 340 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, có ngày cao điểm ghi nhận tới 667 ca. Và đây cũng là số ca mắc cao nhất trong đợt dịch thứ 4 ở TP.HCM.

Ảnh minh họa: HCDC

Trước tình hình này, ngành y tế đang tiếp tục chuẩn bị kế hoạch "gối đầu" điều trị 10.000 hoặc thậm chí 15.000 ca bệnh, được phân tuyến 3 cấp điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế.

“Thành phố đang triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát cộng đồng trên toàn thành để đanh giá nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kịch bản 10.000, thậm chí là 15.000 giường phục vụ điều trị khi cần thiết. Việc tiếp nhận điều trị bệnh được phân theo 3 tầng: không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; có triệu chứng; triệu chứng nặng, nguy kịch. TPHCM yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, siết chặt các giải pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu vực trọng yếu như bệnh viện, khu vực sản xuất” – dẫn tin từ HCDC.

Cũng theo ý kiến từ nhiều chuyên gia dịch tễ thì những ngày tới số ca mắc ở TP.HCM nhiều khả năng còn tăng cao và duy trì ở mức 3 con số, song cho rằng người dân không nên quá lo lắng, bởi "kịch bản" này đang ở thế chủ động.