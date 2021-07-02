Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Lâm Đồng từng bán trái cây ở chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM)

Chiều nay, bản tin của Bộ Y tế xác định ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Lâm Đồng. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan y tế phát hiện người này từng bán trái cây ở chợ đầu mối Hóc Môn.

Chiều nay (2/7), trong bản tin của Bộ Y tế, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện ca dương tính với Covid-19 đầu tiên. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, CDC Lâm Đồng cho biết người này là bà V.T.T. (SN 1975, ngụ huyện Đạ Tẻh), từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM.

Qua điều tra dịch tễ, ngày 19/6, ông N.M.H. (chồng bà V.T.T., trú tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) đi ôtô từ nhà đến đường Nguyễn Thị Sóc, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Sau đó, ông N.M.H. đi xe ôm vào chợ đầu mối Hóc Môn gặp vợ là bà V.T.T.

Vợ chồng bà T. bán trái cây tại đây từ ngày 19 đến ngày 25/6. Buổi tối, hai vợ chồng về nghỉ tại nhà trọ gần cổng chợ đầu mối Hóc Môn. Ngày 26/6, ông N.M.H.chở vợ bằng xe máy về thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh.

Từ ngày 27 đến 29/6, cả 2 vợ chồng ở nhà tại thôn Phú Hòa. Đến 22h30 ngày 30/6, họ mới đến Trạm Y tế xã Mỹ Đức thực hiện khai báo y tế. Ngành y tế đã cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm 2 vợ chồng. Ngày 1/7, bà T. có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đến chiều nay 2/7, Bộ Y tế đã công bố trường hợp này là bệnh nhân 17951. Kết quả xét nghiệm ngày 2/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Công tác kiểm dịch tại các chốt kiểm soát - Ảnh: Người Lao Động

Tình hình sức khỏe hiện tại của bà V.T.T. và ông N.M.H. vẫn bình thường, không sốt, không ho, không khó thở. Các trường hợp tiếp xúc với 2 vợ chồng này sức khỏe cũng bình thường.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với huyện Đạ Tẻh truy vết các trường hợp tiếp xúc với ông H. và bà T.

Xác định nguồn lây nhiễm của tất cả ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Sau khi phát hiện 14 ca lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn, Sở Y tế Bình Thuận đã nhanh chóng truy vết và xác định nguồn lây của tất cả các ca bệnh này.

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