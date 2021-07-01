Người tham gia BHYT được chăm sóc quyền lợi thế nào trong điều trị COVID-19?

Xã hội 01/07/2021 15:01

Người tham gia BHYT, khi đi khám chữa bệnh, khi phải sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế liên quan đến phòng chống COVID-19, nếu các dịch vụ đó không thuộc ngân sách đảm bảo, sẽ được quỹ BHYT chi trả theo quy định.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, TS Lê Văn Khảm- Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế cho biết ngày 1/7 năm nay, Bộ Y tế chọn chủ đề truyền thông cho Ngày BHYT Việt Nam là "Thực hiện BHYT toàn dân góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19".

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Ảnh minh họa: Internet

TS nhấn mạnh, trong thời gian qua, người có thẻ BHYT khi đến bệnh viện nhiều trường hợp phải xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán COVID-19 đều được Quỹ BHYT chi trả theo phạm vi quyền lợi, cả test nhanh và PCR. Bên cạnh đó, trong số những người mắc COVID-19, nhiều người có kèm bệnh lý nền mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, chaỵ thận nhân tạo, suy thận… nếu tham gia BHYT được Quỹ BHYT chi trả chi phí sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao co chi phí lớn. Như vậy việc điều trị bệnh lý nền của bệnh nhân cùng với điều trị COVID-19 từ nguồn lực của Quỹ BHYT và ngân sách nhà nước, góp phần vào đảm bảo yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, một số hướng dẫn về khám chữa bệnh BHYT đã được sửa đổi, bổ sung: 

- Thứ nhất, quy định mở rộng thời gian kê đơn thuốc ngoại trú với bệnh mãn tính, tăng từ 30 ngày lên 90 ngày đối với một lần kê đơn thuốc.

- Thứ hai, trong điều kiện giãn cách xã hội hoặc cơ sở khám chữa bệnh mà bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bị phong toả, bệnh nhân sẽ được đến cơ sở y tế khác khám chữa bệnh mà vẫn được Quỹ BHYT chi trả như đúng tuyến

- Trường hợp bệnh nhân không thể lên tuyến Trung Ương mà tình trạng bệnh đã được xác định, theo dõi và bệnh viện tuyến Trung Ương đã nắm được, trong trường hợp bệnh viện tỉnh không có thuốc phù hợp với chỉ định thì bệnh viện tuyến Trung Ương có thể chuyển về cấp cho bệnh nhân.

Người tham gia BHYT được chăm sóc quyền lợi thế nào trong điều trị COVID-19? - Ảnh 2
TS.BS Lê Văn Khảm- Vụ trưởng Vụ BHYT - Ảnh: Bộ Y tế

Theo ông Lê Văn Khảm những ứng xử, điều chỉnh của cơ quan chức năng trong điều kiện dịch bệnh đã rất phù hợp với thực tiễn, kịp thời vừa góp phần phòng chống dịch vừa đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

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Từ khóa:   BHYT quyền lợi của người tham gia BHYT chống dịch bệnh COVID-19

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