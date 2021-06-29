Bình Thuận: Bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi dương tính COVID-19 có nguồn nhiễm của nữ bác sĩ khoa Sản

Xã hội 29/06/2021 21:08

Tối ngày 29/6, tỉnh Bình Thuận ghi nhận ca dương tính với COVID-19 là bé gái sơ sinh mới 20 ngày tuổi.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 29/6, Bộ Y tế công bố 175 ca mắc mới COVID-19 với 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 172 ca ghi nhận trong nước. Đáng chú ý có BN 16243 ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, là bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bé gái này lây từ mẹ sau khi sản phụ này từ xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam đến khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sinh con và bị lây từ nguồn nhiễm của nữ bác sĩ khoa Sản. Mẹ con sản phụ này đang được cách ly từ trước và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, tính đến chiều 29/6, tỉnh Bình Thuận đã có 14 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Tất cả đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Y tế Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Tình hình các ca nhiễm sức khỏe bình thường.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu, tất cả các trường hợp F2 phải được ban hành quyết định cách ly y tế, thực hiện giám sát chặt trong quá trình truy vết các trường hợp F1 và trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Sau khi các trường F1 được xác định có kết quả xét nghiệm PCR âm tính COVID-19, các trường hợp F2 được kết thúc việc cách ly.

TP.HCM: Bệnh nhân COVID-19 có biểu hiện tâm thần, trốn viện về nhà riêng

TP.HCM: Bệnh nhân COVID-19 có biểu hiện tâm thần, trốn viện về nhà riêng

Sau khi có xét nghiệp dương tính, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức. Tuy nhiên trong quá trình điều trị tại đây, người này đã bỏ trốn về nhà riêng tại quận Tân Phú.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 bé gái 20 ngày tuổi nhiễm COVID-19 thông tin ca mắc mới

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1