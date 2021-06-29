Bình Thuận: Bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi dương tính COVID-19 có nguồn nhiễm của nữ bác sĩ khoa Sản

Tối ngày 29/6, tỉnh Bình Thuận ghi nhận ca dương tính với COVID-19 là bé gái sơ sinh mới 20 ngày tuổi.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 29/6, Bộ Y tế công bố 175 ca mắc mới COVID-19 với 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 172 ca ghi nhận trong nước. Đáng chú ý có BN 16243 ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, là bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bé gái này lây từ mẹ sau khi sản phụ này từ xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam đến khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sinh con và bị lây từ nguồn nhiễm của nữ bác sĩ khoa Sản. Mẹ con sản phụ này đang được cách ly từ trước và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam.

Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, tính đến chiều 29/6, tỉnh Bình Thuận đã có 14 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Tất cả đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Y tế Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Tình hình các ca nhiễm sức khỏe bình thường.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu, tất cả các trường hợp F2 phải được ban hành quyết định cách ly y tế, thực hiện giám sát chặt trong quá trình truy vết các trường hợp F1 và trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Sau khi các trường F1 được xác định có kết quả xét nghiệm PCR âm tính COVID-19, các trường hợp F2 được kết thúc việc cách ly.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-thuan-be-gai-so-sinh-20-ngay-tuoi-duong-tinh-covid-19-co-nguon-nhiem-cua-nu-bac-si-khoa-san-410560.html