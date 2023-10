Gần 200 ca COVID-19 ở Bình Dương liên quan đến bữa tiệc thôi nôi, chưa rõ nguồn lây

Sau khi một nhóm người dự buổi tiệc thôi nôi ở khu phố Khánh Hội (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), có khoảng hơn 180 người nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 25/6, Bộ Y tế công bố Bình Dương ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 201 trường hợp (tính từ đợt dịch thứ 4). Tuy nhiên, các ca mắc COVID-19 mới này đều đã được cách ly trước đó.

Các trường hợp F1, F2 đang được tiếp tục điều tra truy vết. Các điểm dịch tễ liên quan đến các ca bệnh đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Đáng nói, trong số 201 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương trong đợt dịch này có tới 181 ca liên quan đến các ca bệnh xuất phát từ ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Trước đó, ca bệnh đầu tiên chưa rõ nguồn lây đến dự một tiệc thôi nôi ở khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Ngay khi phát hiện ca này dương tính, những người liên quan được đưa đi cách ly và liên tục cho ra kết quả mắc COVID-19.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có một số điểm tại TP.Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, Thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát bị phong tỏa do liên quan đến các ca mắc COVID-19.

