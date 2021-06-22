Bộ VHTT-DL đề xuất Chính phủ hỗ trợ tiền cho nghệ sĩ và hướng dẫn viên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Xã hội 22/06/2021 19:57

Mới đây, Bộ VHTT-DL vừa đề xuất Chính phủ hỗ trợ tiền cho viên chức nghệ sĩ hạng IV và gần 30.000 hướng dẫn viên du lịch chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vì đã có nhiều đóng góp.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đội ngũ nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông ký nêu rõ thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch đang chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất do tác động của dịch Covid-19 nhưng cho tới nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đội ngũ nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch gần như không thể hoạt động do đại dịch Covid-19 không được tổ chức sự kiện, tập trung đông người,... Vì thế, để tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ nghệ sĩ và hướng dẫn viên du lịch, Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ LĐ-TB-XH kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp hỗ trợ.

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Hỗ trợ nghệ sĩ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh minh họa: Người Lao Động

Liên quan đến đề xuất hỗ trợ này, thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, Bộ VH-TT-DL đề nghị hỗ trợ đội ngũ nghệ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng IV, diễn viên hạng IV, họa sĩ hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (đây là nhóm nghệ sĩ có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng). Theo đó, mức hỗ trợ là 1,8 triệu đồng/người/tháng, hỗ trợ trong 3 tháng và được chi trả một lần.

Hiện nay cả nước có 100 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) với hơn 2.000 viên chức là nghệ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

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Hoạt động du lịch chịu nhiều ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, Bộ cũng đề nghị bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ là hướng dẫn viên du lịch bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mức hỗ trợ tương tự như với nghệ sĩ viên chức hạng IV.

Bộ cho biết tổng số lượng hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ trên toàn quốc hiện nay là hơn 26.721 người, trong đó 16.965 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 8.743 hướng dẫn viên du lịch nội địa và 1.013 hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

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