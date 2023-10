Bộ VHTT-DL đề xuất Chính phủ hỗ trợ tiền cho nghệ sĩ và hướng dẫn viên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đội ngũ nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông ký nêu rõ thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch đang chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất do tác động của dịch Covid-19 nhưng cho tới nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ.