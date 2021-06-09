TP.HCM: 7 hộ dân và 5 công ty ở quận 11 bị phong tỏa vì có liên quan đến COVID-19

TP.HCM đã tiến hành phong tỏa 7 hộ dân và 5 công ty tại phường 8, quận 11 do ca bệnh COVID-19 làm việc.

Theo thông tin từ VTC News, sáng ngày 9/6, UBND quận 11, TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng đã phong tỏa 1 điểm trên đường số 4 cư xá Bình Thới, phường 8 do liên quan ca bệnh COVID-19.

Theo đó, cơ quan y tế quận 11 nhận được thông tin từ 1 công ty nằm trong khu vực thông báo nhân viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: HCDC

Nhân viên mắc COVID-19 này là nữ, cư trú trong khu Mả Lạng (quận 1, TP.HCM), đang làm việc cho 1 công ty trên đường số 4 cư xá Bình Thới, phường 8.

Lực lượng chức năng lập tức tiến hành khử khuẩn và phong tỏa khu vực gồm 7 hộ dân và 5 công ty. Bước đầu, cơ quan y tế xác định được 10 trường hợp F1 làm chung với người mắc COVID-19 và đưa cách ly tập trung.

Hiện, những người liên quan đang được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM: 1 con hẻm ở quận 11 bị phong tỏa vì có liên quan đến Covid-19 Chiều nay 3/6, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa 1 con hẻm ở phường 11, quận 11, TP.HCM để phục vụ công tác phun khử khuẩn do liên quan một ca nghi mắc Covid-19 mới được phát hiện.

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