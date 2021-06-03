TP.HCM: 1 con hẻm ở quận 11 bị phong tỏa vì có liên quan đến Covid-19

Chiều nay 3/6, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa 1 con hẻm ở phường 11, quận 11, TP.HCM để phục vụ công tác phun khử khuẩn do liên quan một ca nghi mắc Covid-19 mới được phát hiện.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 3/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã phong tỏa tạm thời một con hẻm ở phường 11, quận 11 để phục vụ công tác phun khử khuẩn do liên quan một ca nghi mắc Covid-19 mới được phát hiện.

Bệnh nhân được đưa đi điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi - Ảnh: Zing News

Trường hợp này nằm trong chuỗi lây nhiễm tại khách sạn Sheraton liên quan hội viên Hội truyền giáo Phục Hưng. Sau khi được đưa đi cách ly tập trung, người này có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (đang chờ Bộ Y tế công bố).

Hiện, ca nghi nhiễm đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Hai trường hợp cách ly cùng phòng được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển sang phòng khác.

Ca nghi nhiễm được cách ly tập trung từ sớm nhưng lực lượng chức năng vẫn lấy mẫu cho 7 trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu tầm soát mở rộng cho các hộ dân xung quanh khu nhà của ca nghi nhiễm.

Hẻm này được tạm thời phong tỏa cho đến khi có kết quả của các trường hợp F1. Nếu các kết quả đều âm tính, con hẻm này sẽ được giải tỏa.

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