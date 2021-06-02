TP.HCM: Đóng cửa nhiều khu vực ở bến xe Miền Đông vì liên quan đến nữ giáo viên mắc COVID-19

Xã hội 02/06/2021 11:19

Sau khi nhận được thông tin về ca mắc COVID-19, bến xe Miền Đông đã đóng cửa 1 số khu vực vì có liên quan đến ca bệnh nữ giáo viên ở Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi nhận được thông tin về trường hợp một nữ giáo viên đi từ bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) về tỉnh Đắk Lắk vào tối 25/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk xét nghiệm có kết quả mắc COVID-19.

Bến xe lập tức yêu cầu nhà xe cung cấp danh sách hành khách đi trên chuyến xe ngày 25/5. Các bộ phận nhanh chóng trích xuất camera để lần ra những nơi người này đã đến trong phạm vi bến xe.

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Nhiều khu vực ở bến xe Miền Đông phải đóng cửa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đại diện bến xe Miền Đông cho biết xác nhận được hành khách mắc COVID-19 đi chuyến xe từ TP.HCM - Đắk Lắk của nhà xe Hưng Phát. Hành khách này đã vào cổng 4 bến xe, ăn tại quán A8, tiếp xúc với chủ quán và nhân viên. Ngoài ra có mua nước ở quán A9, tiếp xúc với chủ quán, một số người giao nhận hàng hóa, đồng thời tiếp xúc nhân viên nhà vệ sinh dãy A.

Do đó để đảm bảo phòng, chống dịch và an toàn cho người dân, bến xe tạm thời dừng và đóng cửa các khu vực quán A8, A9, A10, nhà vệ sinh dãy A, khử khuẩn toàn bến xe.

Những người đã tiếp xúc với hành khách nữ mắc COVID-19 đã được yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, tạm ngưng làm việc.

Vị này cũng cho biết thêm hiện bến xe siết phòng dịch nghiêm ngặt, thực hiện biện pháp 5K, chú trọng giãn cách, đeo khẩu trang, khai báo y tế...

Từ 0h ngày 31/5, tuyến xe đi Đắk Lắk đã tạm ngưng hoạt động tại đây.

Người dân đi lại thông qua bến xe cần hết sức chú ý tuân thủ phòng dịch, kịp thời báo cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu sốt, bệnh.

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