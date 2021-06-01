Nóng: Từ 0h ngày 2/6, Long An giãn cách xã hội 1 số huyện, thành phố trên địa bàn để chống Covid-19

Sau khi ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 2/6 tại một số địa điểm và thông báo khẩn về việc cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 1/6, UBND tỉnh Long An đã ra văn bản chỉ đạo áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 2/6 cho đến khi có thông báo mới đối với các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và TP.Tân An.

Theo đó, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các địa bàn trên buộc dừng hoạt động, dịch vụ karaoke, vũ trường, spa, cắt tóc, uốn tóc, làm móng, quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh doanh trò chơ điện tử công cộng. Các câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, phòng tập gym, các điểm truy cập internet, hoạt động thể thao, võ thuật đông người, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, hoạt động phòng công chứng, dưỡng sinh, dịch vụ nhà hàng,... cũng được yêu cầu ngừng hoạt động.

Phun thuốc khử khuẩn tại TP.Tân An - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện trên dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại các điểm công cộng.

Tạm ngừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách theo hợp đồng đi, đến các huyện trên (trừ xe đưa, rước công nhân).

Đối với các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn, UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết. Dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người.

Riêng các cơ sở dịch vụ nhà hàng, dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ phục vụ mang về, không buôn bán tại chỗ.

Ngoài ra, sau khi địa bàn phát hiện 8 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An đã ra thông báo khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP phối hợp các sở, ban, ngành... khẩn trương rà soát danh sách tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân từ vùng dịch (đặc biệt là TP.HCM…) về Long An trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 1/6 để chỉ đạo tổ chức cách ly tại nhà theo quy định.

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