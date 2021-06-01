TP.HCM: Chợ Phú Nhuận bị phong tỏa lần 2 vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Xã hội 01/06/2021 13:45

Ngày 1/6, UBND phường 17 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng đã dựng rào chắn tạm thời phong tỏa lại chợ Phú Nhuận (trên đường Ngô Thời Nhiệm) và một số con hẻm trên địa bàn phường 17 sau khi có thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ Zing News, khoảng 450 tiểu thương và người dân sinh sống trong chợ Phú Nhuận và 1 số con hẻm tại phường 17 được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát và điều tra dịch tễ sau khi nhà chức trách phát hiện ca nghi nhiễm ở khu vực.

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Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Zing News

Việc phong tỏa diễn ra ngay sau khi lực lượng chức năng địa phương nhận được thông tin liên quan tới ca nghi mắc COVID-19 sinh sống ở khu vực này.

 

Lực lượng chức năng đã hoàn thành phun khử khuẩn toàn bộ chợ Phú Nhuận và các con hẻm xung quanh. Nhà chức trách đang điều tra, truy vết những liên quan tới ca nghi nhiễm cư ngụ trên đường Ngô Thời Nhiệm.

Khu vực phong tỏa gồm chợ Phú Nhuận với 290 tiểu thương và 160 người dân bán hàng xung quanh. Toàn bộ người dân và tiểu thương trong chợ đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Trước đó, ngày 21/5, khoảng 300 m đường chợ Phú Nhuận từng bị phong tỏa tạm thời vì liên quan tới một ca nghi nhiễm. Đến chiều cùng ngày, ca nghi nhiễm có kết quả âm tính nên cơ quan chức năng cho gỡ phong tỏa.

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Ca nghi nhiễm COVID-19 nhà ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, giáp ranh với huyện Tân Thạnh, Long An. Khuya 29/6, anh tiếp xúc với BN7176 và 7177 (liên quan hội truyền giáo ở TP.HCM) khi đến Tân Thạnh.

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