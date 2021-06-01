Nóng: Phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Đồng Tháp

Ca nghi nhiễm COVID-19 nhà ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, giáp ranh với huyện Tân Thạnh, Long An. Khuya 29/6, anh tiếp xúc với BN7176 và 7177 (liên quan hội truyền giáo ở TP.HCM) khi đến Tân Thạnh.

Theo thông tin từ Vnexpress, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Đồng Tháp cho biết ca nghi nhiễm nhà ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, giáp ranh với huyện Tân Thạnh, Long An. Khuya 29/6, anh tiếp xúc với BN7176 và 7177 (liên quan hội truyền giáo ở TP.HCM) khi đến Tân Thạnh.

Hôm sau, người này được đưa đi cách ly tại huyện Hồng Ngự, kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Đây là ca nhiễm cộng đồng đầu tiên tại Đồng Tháp trong đợt dịch này.

Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp này Bộ Y tế chưa công bố nên xem là ca nghi nhiễm.

Nóng: Nam sinh viên nghi nhiễm COVID-19 về từ TP.HCM lây cho cha và anh trai ở Long An, chưa rõ nguồn lây Nam sinh viên đi từ TP.HCM về Cần Đước, Long An nhiễm COVID-19. Mẫu xét nghiệm cha và anh trai của nam sinh viên này cũng cho ra kết quả dương tính.

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