Nóng: Phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Đồng Tháp

Ca nghi nhiễm COVID-19 nhà ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, giáp ranh với huyện Tân Thạnh, Long An. Khuya 29/6, anh tiếp xúc với BN7176 và 7177 (liên quan hội truyền giáo ở TP.HCM) khi đến Tân Thạnh.
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Theo thông tin từ Vnexpress, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Đồng Tháp cho biết ca nghi nhiễm nhà ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, giáp ranh với huyện Tân Thạnh, Long An. Khuya 29/6, anh tiếp xúc với BN7176 và 7177 (liên quan hội truyền giáo ở TP.HCM) khi đến Tân Thạnh.
Hôm sau, người này được đưa đi cách ly tại huyện Hồng Ngự, kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Đây là ca nhiễm cộng đồng đầu tiên tại Đồng Tháp trong đợt dịch này.
Trường hợp này Bộ Y tế chưa công bố nên xem là ca nghi nhiễm.