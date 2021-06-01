Hà Nội: Trong vòng 1 ngày, 35 F1 trở thành F0, xấp xỉ 14 người/1 phòng trong khu cách ly

Tin y tế 01/06/2021 08:33

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đi kiểm tra khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây, Hà Nội) sau khi có thông báo dịch COVID-19 bùng phát mạnh khi tại đây có 35 ca F1 trở thành F0 trong thời gian ngắn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong bối cảnh xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới ở khu cách ly tập trung Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây), sáng 31/5 Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra thực địa tại điểm cách ly trên.

Theo CDC Hà Nội, khu cách ly tập trung trên từ ngày 23/5 đến nay ghi nhận 50 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2, riêng ngày 30/5 là 35 trường hợp. Hiện đang có 927 người thuộc diện F1 đang cách ly tại đây.

Trong những ngày qua, tại các điểm cách ly tập trung, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên thành phố đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định.

Được biết, điểm cách ly tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô có nhiều F1 của các chùm ca bệnh lây nhiễm nhanh ở thủ đô được truy vết, đưa về cách ly kịp thời. Mật độ F1 ở đây rất cao và tiếp xúc nhiều với các F0 trước đó trong nhiều ngày nên mầm bệnh có thể đã xâm nhập, nguy cơ phát bệnh cao.

COVID-19 1
Ông Chu Ngọc An cùng đoàn kiểm tra tại khu cách ly - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, để đảm bảo an toàn cho các F1 trong khu vực cách ly, tránh lây nhiễm chéo, Trường Quân sự sẽ chỉ bố trí 4-6 người/phòng để đảm bảo giãn cách.

Tuy nhiên theo ghi nhận của báo Thanh Niên, khu vực cách ly này có 2 tòa nhà, với 67 phòng, đang cách ly cho 927 người, tức là xấp xỉ 14 người/phòng. 

Sau khi đi khảo sát điểm cách ly trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận định số ca mắc mới xuất hiện ở đây cho thấy thành phố đã truy vết, khoanh vùng đúng các F1 có nguy cơ cao.

Ông Chu Ngọc Anh nói: "Trước mắt tại điểm Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô phải tiến hành san tải, giảm mật độ và xét nghiệm thường xuyên nhằm lọc ra các ca nghi nhiễm, đưa đi điều trị kịp thời; khử khuẩn liên tục khu vực, tránh để việc lây nhiễm trong khu cách ly".

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng chỉ đạo với các trường hợp hoàn thành 21 ngày cách ly ở trường, nhưng ở trong phòng có ca nhiễm, cơ quan chức năng phải giải thích cụ thể để người dân hiểu và tiếp tục cách ly thêm để đảm bảo an toàn.

Với các trường hợp phải cách ly thêm, chủ tịch UBND TP giao Bộ tư lệnh Thủ đô chủ động các vấn đề liên quan đến kinh phí để đảm bảo đời sống người dân.

TP.HCM: Không lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố

TP.HCM: Không lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố

Ngành y tế đang tốc lực xét nghiệm diện rộng cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao, ghi nhận ca nhiễm COVID-19, trong đó tập trung chính vào quận Gò Vấp và quận Tân Phú, sau đó mở rộng ra những địa bàn khác. 

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 khu cách ly thông tin Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại