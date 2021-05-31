Nóng: Hơn 150.000 người liên quan đến 2 cụm dịch lớn chưa rõ nguồn lây ở TP.HCM

Tin y tế 31/05/2021 11:58

Đến trưa ngày 31/5, sau khi thực hiện xét nghiệm 151.487 người, cơ quan y tế đã phát hiện trong đó có 2.722 F1, 148.765 các diện tiếp xúc khác có liên quan đến các ca Covid-19 cộng đồng. Hiện tại HCDC vẫn đang tiếp tục thực hiện xét nghiệp toàn TP để hạn chế nguy cơ bùng dịch trên diện rộng.

Theo thông tin từ Vnexpress, tính đến trưa nay, 31/5, HCDC đã lấy mẫu 151.487 người, trong đó có 2.722 F1, 148.765 các diện tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm, liên quan các ca Covid-19 cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), kết quả xét nghiệm số mẫu trên ghi nhận 149 trường hợp dương tính đã được Bộ Y tế công bố, 57.810 trường hợp âm tính, 93.528 trường hợp đang chờ kết quả. Số mẫu này được truy vết, lấy từ ngày 27/5 đến hết ngày 30/5.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Thành phố ghi nhận hai cụm dịch xuất hiện trong 5 ngày qua, chưa rõ nguồn lây. Trong đó, cụm liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng lớn nhất từ trước đến nay với 142 ca nhiễm, tính đến sáng nay. Cụm lây nhiễm liên quan đến hai vợ chồng ở quận Tân Phú đến nay ghi nhận 7 ca. Theo đánh giá ban đầu, hai cụm này có thể liên quan đến nhau.

Kết quả giải trình tự gene virus của các bệnh nhân thuộc hai chuỗi đều nhiễm biến chủng Ấn Độ. HCDC đánh giá cụm dịch liên quan hội truyền giáo lây lan nhanh do nhiều người sinh hoạt trong phòng nhỏ khoảng 50 m2, không đeo khẩu trang, môi trường sinh hoạt không đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch.

Thành phố tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm để đánh giá nguy cơ. Nhiều phường tại quận Gò Vấp, quận có trụ sở sinh hoạt của Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, được triển khai lấy mẫu toàn bộ người dân.

4.524 người đang cách ly tập trung, 5.945 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Ngành y tế tiếp tục tổ chức khai báo y tế cho người về từ các địa phương, khu vực có ca nhiễm, bị giãn cách. Lấy mẫu xét nghiệm giám sát người về từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5. Triển khai giám sát ngẫu nhiên hành khách từ các tỉnh thành khác đến thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nhiễm.

HCDC khuyến cáo người dân không hoang mang, thực hiện theo các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế. Đi khám bệnh ngay khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở... Trung thực trong khai báo y tế khi đi khám bệnh.

Chủ tịch TP HCM quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo Chỉ thị 16, từ 0h ngày 31/5. Đây là lần thứ hai TP HCM giãn cách xã hội toàn thành phố. Trước đó đầu tháng 4/2020, cùng với 11 tỉnh thành "nguy cơ cao", thành phố có 22 ngày áp dụng Chỉ thị 16 với cấp độ cao hơn.

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