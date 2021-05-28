TP.HCM: Xuất hiện chuỗi lây nhiễm Covid-19 thứ 4 tại Tân Phú, chưa điều tra được nguồn lây

Sau 3 chuỗi lây nhiễm Covid-19 đã được HCDC công bố trước đó là BN4583 ở Hải Phòng về quận 7; chuỗi lây từ gia đình bán hàng ăn tại quận 3 và chuỗi lây từ nhóm hoạt động tôn giáo tại quận Gò Vấp, thì mới đây, TP.HCM ghi nhận thêm 1 chuỗi lây nhiễm ở quận Tân Phú.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, trưa 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông tin về 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, từng là F1 của 2 vợ chồng sản phụ ngụ tại quận Tân Phú (được phát hiện nhiễm Covid-19 khi đi khám thai tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn ở quận Phú Nhuận), gồm con trai của hai vợ chồng và một nữ đồng nghiệp của người vợ, ngụ tại quận Tân Phú.

Ngay trong tối qua, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã được phong tỏa - Ảnh: Vnexpress

Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng cư trú tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Trước đó, ngày 23/5, người vợ sốt nhẹ nên ở nhà, không đi bầu cử, không đi khám bệnh hay mua thuốc. Ngày 24/5, người vợ còn sốt nên không đi làm, ở nhà đến ngày 25/5 thì hết sốt.

Cùng ngày 25/5, người chồng có dấu hiệu sốt, đau họng, ho ít. Ngày 27/5, hai vợ chồng đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, được đưa vào khu cách ly ngay sau khi khám sàng lọc. Kết quả xét nghiệm thời điểm đó, hai vợ chồng nghi nhiễm Covid-19. Mẫu xét nghiệm được chuyển xét nghiệm khẳng định đã có kết quả dương tính vào sáng 28/5.

Sau khi nhận thông tin, hệ thống phòng, chống dịch tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc. Các trường hợp tiếp xúc gần đã được chuyển cách ly và lấy mẫu xét nghiệm khẩn.

Sáng 28/5 ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm là bé trai 3 tuổi, con của hai vợ chồng, và một nữ đồng nghiệp làm việc chung với người vợ tại Ngân hàng VIB ở quận 7. Nữ đồng nghiệp này cư trú tại phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức.

Như vậy, tính đến trưa 28/5, chuỗi lây này đã có ít nhất 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch, triển khai các biện pháp cần thiết để cắt đứt nguồn lây cũng như điều tra nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này.

Nóng: Phát hiện 98 ca dương tính với COVID-19 ở Bắc Giang qua xét nghiệm nhanh Qua xét nghiệm nhanh cho thấy 98 người dương tính với COVID-19 ở Bắc Giang. Trong đó công nhân đang sinh sống ở 3 xã tại huyện Việt Yên có mức độ phơi nhiễm rất cao.

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