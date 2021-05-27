Cụ ông được gia đình đưa vào bệnh viện sau khi được chẩn đoán là teo não. Vừa đến cổng, cụ ông qua đời, được test nhanh Covid-19 cho ra kết quả dương tính.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, ông N.V.B. tại xóm Hạ, xã Thượng Lan sau khi mất có xét nghiệm dương tính với virus SASR CoV-2.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Cụ thể, sáng 24/5, cụ ông thấy người mệt mỏi, yếu, ăn uống kém nên được hai người con và cháu trai đưa đi khám bệnh tại phòng khám số 4 và số 6 bệnh viện huyện Việt Yên. Sau khi khám bênh, các sĩ chẩn đoán ông B. bị teo não. Sau đó về nhà vẫn thấy mệt mỏi và yếu dần.

Khoảng 20h ngày 25/5, các con cháu đưa ông lên khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Nhưng vừa đến cổng viện thì ông đã chết.

Gia đình đưa ông vào phòng cấp cứu, các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, kết quả ông bị dương tính với Covid–19.

Nóng: TP.HCM phong tỏa tạm thời chung cư Tropic Garden ở Thảo Điền Chiều tối ngày 27/5, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư Tropic Garden vì có liên quan đến Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ong-tu-vong-ngay-truoc-cong-benh-vien-test-nhanh-cho-ket-qua-duong-tinh-covid-19-406722.html