Chiều tối ngày 27/5, 1 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (đường Phan Xích Long) do xuất hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, nghi nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ Zing News, tối 27/5, bác sĩ chuyên khoa II Dương Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết nữ bệnh nhân 30 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú. Người này đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn khám vì xuất hiện triệu chứng viêm đường hô hấp như ho, sốt.

Do có triệu chứng nghi ngờ, người này được đưa vào khu sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy nữ bệnh nhân nghi ngờ dương tính với COVID-19.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Bác sĩ Chiến cho biết: "Bệnh nhân này đã được đưa vào khu cách ly của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Chúng tôi đã chuyển mẫu bệnh phẩm về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM làm xét nghiệm khẳng định".

Theo thông tin ban đầu, người này không liên quan ổ dịch trong nhóm tôn giáo tại quận Gò Vấp.

Tính đến chiều 27/5, thành phố đã ghi nhận 36 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, trong đó, 29 người là hội viên, 7 trường hợp là F1 (4 người làm việc chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 bệnh nhân tiếp xúc gần ở nơi cư trú). Các bệnh nhân cư trú phân bố ở 8 quận, huyện gồm quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Khẩn: Từ ngày mai 28/5, học sinh cuối cấp ở TP.HCM học trực tuyến hoàn toàn Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc trên địa bàn về việc thực hiện hình thức học trực tuyến cho học sinh cuối cấp để phòng chống COVID-19.

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