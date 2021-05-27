TP.HCM: Người phụ nữ 33 tuổi liên quan tới chủ quán bánh canh quận 3 có kháng thể COVID-19

Tin y tế 27/05/2021 13:56

Người phụ nữ 33 tuổi từng tiếp xúc với BN4780 là chủ quán bánh canh ở quận 3 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19, được xét nghiệm kháng thể cho kết quả dương tính.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở quận 3, sáng 27/5, Sở Y tế TP.HCM báo cáo có một ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 là nữ (33 tuổi) có lịch sử tiếp xúc gần với BN4780 (chủ quán bánh canh).

Người phụ nữ được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 20/5 có kết quả âm tính. Đến ngày 25/5, người này được lấy mẫu xét nghiệm làm kháng thể và có kết quả dương tính.

Hiện người phụ nữ đang được cách ly tại Khu cách ly học viện Chính trị khu vực 2, TP.Thủ Đức. Qua điều tra, có 9 người tiếp xúc.

Hiện ngành y tế đang tiến hành điều tra thông tin liên quan đến ca này.  

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Được biết, các xét nghiệm kháng thể và huyết thanh học giúp tìm kháng thể trong máu nhằm xác định xem trước đây một người đã từng nhiễm virus gây bệnh COVID-19 hay chưa.

Kháng thể là các protein do hệ miễn dịch của cơ thể tạo ra không lâu sau khi một người bị nhiễm bệnh hoặc tiêm vaccine phòng bệnh.

Kháng thể giúp cơ thể tránh bị lây nhiễm và có thể bảo vệ một người không bị nhiễm lại bệnh đó. Khả năng bảo vệ này có thể kéo dài tùy theo từng loại bệnh và từng người.

Xét nghiệm kháng thể không được dùng để chẩn đoán xem một người hiện tại có bị nhiễm virus gây bệnh COVID-19 bởi vì cơ thể cần khoảng 1-3 tuần mới có thể sản sinh ra kháng thể sau khi bị nhiễm bệnh.

Trước đó, từ ngày 20-5 đến ngày 25-5, TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại quận 3. Cho tới nay, có 5 trường hợp nhiễm COVID-19 gồm 3 người sống chung nhà (BN4780, BN4781, BN4782), 2 trường hợp F1 sống riêng và chỉ tới thăm BN4780 là con và cháu ngoại cũng có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi đã được cách ly.

Ngành chức năng hiện đang tiếp tục xác định nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này.

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Từ khóa:   COVID-19 xét nghiệm kháng thể thông tin Covid-19

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